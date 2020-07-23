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23.07.2020 19:14
Рубрика: Экономика

Йога на хребте Тукурингра

В Приамурье появились бизнес-туры по тайге
Текст: Дина Непомнящая ("Российская газета",  Амурская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8216)
Турфирмы Амурской области начали предлагать бизнес-туры по тайге. В программе также восхождение на горы, йога, мастер-классы и коуч-сессии. Запустить их планируют в августе. Стоимость четырехдневного тура - от 11 до 13 тыс. рублей.
Участники тура насладятся красотами природы и примут участие в мастер-классах. Фото: Денис Стадников Участники тура насладятся красотами природы и примут участие в мастер-классах. Фото: Денис Стадников
Участники тура насладятся красотами природы и примут участие в мастер-классах. Фото: Денис Стадников

Один из необычных вариантов - путешествие на хребет Тукурингра. Это первый в истории Приамурья бизнес-тур, участники которого смогут отправиться в одно из самых знаменитых мест региона, насладиться красотами природы, а также принять участие в мастер-классах и коуч-сессиях.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Бурятия
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Идею предложила профессиональный коуч (по-русски - тренер, который помогает обучающемуся достичь некой жизненной или профессиональной цели) Екатерина Буслова.

- Я очень много работаю с бизнесом, с лидерами и знаю, что для них важно уметь отключиться, побыть без телефона. Вместе с тем оказаться среди единомышленников. Несколько лет хожу в подобные походы с хабаровской командой и всегда хотелось сделать такое в Амурской области, - рассказывает Екатерина. - Проект зрел года два, а потом мы познакомились с руководителем агентства путешествий "Неизвестная Земля" Андреем Давыдюком, который уже давно водит людей на Тукурингру. И идея стала воплощаться в дело. Андрей взял на себя экскурсионную часть, а я занялась тематическим наполнением тура.

Маршрут, которым поведут участников, уже хорошо отработан. Проходит он по территории Зейского заповедника.

- В первый день группа пройдет 6,5 километра до горного приюта "Банный". На следующий день - наблюдение за восходом солнца, йога и трекинг по хребту Тукурингра, - рассказывает Андрей.

Фото: РИА Новости
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Первый поход пройдет с 20 по 23 августа. В стоимость тура включены дорога из города Зея (туда участники добираются из Благовещенска самостоятельно) и обратно, проживание в хостеле и на горном приюте, пребывание на территории заповедника, аренда группового снаряжения, питание, работа провожающего и всей команды, спальник. Те, кто успеет купить билет до конца июля, смогут сэкономить и заплатить 11 тысяч рублей вместо 13.

Однако вовсе не скидка должна стимулировать будущих участников быстрее принимать решение, а вероятность не успеть. Из-за действующих ограничений в группу набирают всего 10 человек, и большая часть мест уже занята.

Для следующего похода, который состоится в сентябре, команда сформирована полностью.

В первый день группа пройдет 6,5 километра до горного приюта "Банный",  на следующий - наблюдение за восходом, йога и трекинг по хребту Тукурингра

Поэтому организаторы уверены, что предложение будет пользоваться спросом и в дальнейшем.

- Среди участников много владельцев бизнеса, руководители, бизнес-тренеры, управляющие партнеры. Большей частью пока женская аудитория, очень ждем мужчин, они как-то медленнее на это все соглашаются, - отмечает Екатерина. - У похода есть определенная идея. Тему мы пока не озвучиваем, она станет для всех сюрпризом. Но программа тура полностью направлена на развитие, перезагрузку, восстановление сил.

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