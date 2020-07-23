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23.07.2020 11:41
Рубрика: Власть

Василий Орлов: Колледжи надо оценивать по трудоустройству выпускников

Текст: Татьяна Дмитракова
Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил субсидировать работодателей, принимающих в штат выпускников техникумов и колледжей, а также оказывать им грантовую поддержку.
Фото: Правительство Амурской области Фото: Правительство Амурской области
Фото: Правительство Амурской области

Василий Александрович, с какой целью и на какие средства можно реализовать такую идею?

Василий Орлов: Я предложил это на совещании о ситуации на рынке труда и ее стабилизации, которое проводил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Нужно стимулировать работодателей, чтобы они нанимали на работу молодых людей, окончивших дальневосточные вузы и колледжи. Ежемесячную субсидию в размере одного МРОТ надлежит выделять тем компаниям, которые берут на работу молодежь со средним профессиональным образованием. Эти деньги можно использовать как на повышение заработной платы вчерашнего выпускника, так и на его социальные нужды, например, на оплату жилья или лечения. Это даст гарантию обеспечения предприятий собственной рабочей силой, а ребят - рабочими местами.

Полагаю, что в рамках национального проекта "Образование" следует предусмотреть возможность грантового финансирования не только образовательных организаций, но и работодателей, чтобы на базе действующих предприятий создавать учебно-производственные мастерские или лаборатории.

Глава кабинета обещал поддержку этой и другим нашим инициативам в сфере подготовки кадров.

Насколько экономика Амурской области нуждается в притоке свежих сил?

Василий Орлов: Далеко не в каждом регионе есть такое сосредоточение крупных даже по мировым меркам предприятий. У нас развиваются газовая и космическая отрасли, энергетика, добыча полезных ископаемых. Они создают структуру современной экономики Приамурья и принципиально меняют жизнь всей области.

Инфографика РГ: Виктор Мамонтов

В регионе реализуется много масштабных инвестиционных проектов: строятся газоперерабатывающий и газохимический заводы, проектируется предприятие по производству метанола. В прошлом году введена в строй Нижне-Бурейская ГЭС и запущен газопровод "Сила Сибири". В этом - начнется эксплуатация Эльгинского золоторудного и Огоджинского угольного месторождений. Обеспечение этих проектов квалифицированными работниками - основная задача для успешного их завершения. В настоящий момент потребность региона в кадрах превышает 40 тысяч человек, причем 77 процентов - это рабочие и специалисты среднего звена.

В какой отрасли наиболее острая потребность в рабочих руках?

Василий Орлов: Пожалуй, в строительной. Причем сложилось несколько факторов. С одной стороны, мы наращиваем объемы строительства. Только жилья планируем в 2020 году возвести 225 тысяч "квадратов". По долгосрочным планам развиваются города Свободный и Циолковский - в них создается современная социальная инфраструктура. С другой - дефицит строителей обусловлен режимом ограничений, которые вызваны коронавирусной инфекцией, в частности, в связи с пандемией Приамурье покинули иностранные рабочие.

На строительных объектах региона не хватает более двух тысяч человек. На первое время решение есть: на вакансии, не требующие высокой квалификации, предполагается направлять людей, которые потеряли работу. Привлечение бойцов студенческих отрядов также снижает остроту проблемы. А главное - мы прорабатываем возможность увеличения количества мест в высших и средних профобразовательных организациях по строительным специальностям. Это те кадры, которые сейчас более всего нужны региону. Нам требуются молодые, талантливые, квалифицированные.

Выходит, что в Приамурье выпускникам системы профессионального образования работа гарантирована?

Василий Орлов: Да, в последние два года количество нетрудоустроенных выпускников не превышает двух процентов. Кстати, я вообще предлагаю оценивать эффективность наших учреждений образования именно по проценту трудоустройства выпускников.

Инфографика РГ: Виктор Мамонтов

На мой взгляд, к такому показателю мы пришли благодаря планомерному воплощению "Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста". Этот проект правительство Амурской области реализует с 2019 года при методической и информационной поддержке Министерства просвещения РФ, Агентства стратегических инициатив и Союза "WorldSkills Россия". Он позволяет не только добиваться высокого процента трудоустройства выпускников со средним профессиональным образованием, но и снижать дефицит кадров в различных отраслях региона, повышать качество выпускников, делая их конкурентоспособными и востребованными на рынке труда.

Для будущих и нынешних студентов Приамурья внедрение стандарта - это современное оборудование, современные методики обучения и современные образовательные программы и технологии, созданные совместно с будущими работодателями. Для работодателей - специалисты "под ключ", обученные под конкретное производство.

Специалист "под ключ" должен обладать не только знаниями, но и профессиональными навыками. У ребят со свеженькими дипломами есть такие умения?

Василий Орлов: Студенты, учась в вузе или в ином учебном заведении, должны иметь возможность проходить практику на действующем предприятии. Только организовав такую работу, мы можем добиться притока качественных, квалифицированных кадров в каждую отрасль.

Взаимодействие молодого специалиста с потенциальным работодателем начинается еще на этапе его обучения в колледже. В нашей области в рамках договоров о подготовке кадров, заключенных между образовательными организациями и предприятиями-работодателями, ежегодно до 15 процентов выпускников гарантированно получают постоянное место работы еще до окончания учебы.

Организации профессионального обучения активно расширяют партнерские сети, привлекают представителей работодателей к образовательному процессу. Только по подготовке кадров для резидентов территорий опережающего развития заключено 578 долгосрочных договоров о совместной деятельности.

Инфографика РГ: Виктор Мамонтов

Есть замечательные примеры. Амурский колледж сервиса и торговли наладил взаимодействие предприятиями-резидентами ТОР "Белогорск" - маслоэкстракционным заводом "Амурский", компанией "Белхлеб", а также с "380-м Авиационным ремонтным заводом" и ООО "Транснефть-Дальний Восток". С этими предприятиями заключены договоры о совместной подготовке кадров. При поддержке ПАО "Транснефть" шесть лет назад был создан учебный центр "Промышленная безопасность". Сейчас он ведет подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих и специалистов по 273 программам.

На Амурском судостроительном заводе в Благовещенске откроется структурное подразделение Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства. На площади в 670 "квадратов" появятся мастерские, где начнут обучать сварочным технологиям. К концу лета эта новая площадка должна быть готова. Часть расходов на ремонт и установку современного оборудования взял на себя областной бюджет, часть - судостроительный завод. Кстати, это структурное подразделение колледжа создается в соответствии с "Региональным стандартом кадрового обеспечения промышленного роста", о котором мы с вами уже говорили.

Еще пример: компания "СИБУР" запустила в этом году программу целевой контрактной подготовки студентов Дальнего Востока, которая ориентирована на подготовку специалистов для Амурского газохимического комплекса.

В ноябре прошлого года в Амурской области открылся Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). В чем необходимость создания такой образовательной структуры?

Василий Орлов: Этот единственный на Дальнем Востоке центр опережающей профессиональной подготовки - вершина всей современной инфраструктуры развития образования. Он открылся на базе Амурского государственного университета в рамках национального проекта "Образование". Организовать в области такой центр решено было в связи с высокой потребностью региона в высококвалифицированных кадрах для промышленности, аграрного комплекса, наукоемких технологий, социального сектора и сферы обслуживания.

Инфографика РГ: Виктор Мамонтов

Здесь могут обучаться, повышать квалификацию, получать новые компетенции специалисты различных отраслей экономики. В центре созданы площадки в сферах IT-технологий, услуг, предпринимательства, искусства и дизайна, робототехники, размещено современное цифровое программное оборудование. Более 20 мастерских, оснащенных по последнему слову, работают на базе амурских колледжей в связке с Центром. Так, только по профессиям строительной отрасли уже сейчас можно получить подготовку по 29 востребованным профессиям и 54 направлениям, используя ресурсы ЦОПП и колледжей области.

Намечено, что в течение 2020 года переподготовку пройдут более 2700 безработных и не менее 100 граждан категории "50+", свою первую профессию получат 300 школьников.

Центр опережающей профессиональной подготовки отправил заявку на предоставление федерального финансирования, полученные средства направят на переобучение амурчан, потерявших работу из-за пандемии. Надеемся, что занятия для них стартуют уже с начала нового учебного года.

Что бы вы назвали основной проблемой системы профессиональных образовательных организаций в Амурской области?

Василий Орлов: Недостаточно крепкую материальную базу учебных заведений. Аудитории, лаборатории, мастерские, компьютерная техника в целом соответствуют условиям реализации образовательного процесса, однако не везде учебное оборудование отвечает уровню современного производства.

Эта проблема решается благодаря участию региона в мероприятиях национального проекта "Молодые профессионалы". Так, в 2019 году было создано пять мастерских, оснащенных по стандартам WorldSkills, в плане 2020-го - девять. Для модернизации мастерских образовательные организации участвуют в конкурсе грантов по линии Минпросвещения РФ и активно привлекают спонсорские средства работодателей, таких как ООО "Газпромпереработка Благовещенск", ООО "СИБУР" и других. На обновление учебно-производственной базы колледжей в соответствии со стандартами WorldSkills в 2016-2019 годах было направлено более 96 миллионов рублей, из них более 40 миллионов - спонсорские деньги.

Участие Амурской области в движении WorldSkills делает выпускников конкурентоспособными на рынке труда. Грантовая поддержка со стороны Министерства просвещения России, направленная на создание современных высокотехнологических учебных мастерских, позволяет молодым специалистам приходить к работодателю более подготовленными.

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