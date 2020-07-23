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23.07.2020 19:17
Рубрика: Общество

Ускорение "03"

Автоматизированную систему управления скорой помощью внедрили в Татарстане
Текст: Ольга Кондрева ("Российская газета", Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8216)
Внедренная в Татарстане автоматизированная система управления скорой помощью позволит не только сократить время приезда медицинских бригад к пациентам, но и контролировать качество обслуживания вызовов.

В министерстве здравоохранения республики уверены, что освоить новую систему медработникам не составит труда.

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- Раньше процесс приема и передачи вызовов не был автоматизирован, - рассказывает начальник отдела информационных и инновационных технологий Минздрава Татарстана Марат Нурмиев. - Соответственно, все журналы - от приема вызов до учета лекарственных препаратов и горюче-смазочных материалов - там вели вручную. Сейчас это не так: программный продукт, размещенный на серверах казанского IT-парка, един, и его используют все диспетчеры и бригады скорой медицинской помощи.

Куда отправилась бригада "03", через какое время доехала до пациента, в какое медучреждение доставила больного - все видно в режиме реального времени. Работа всей службы "03" и медицины катастроф Татарстана стала полностью прозрачной. Появилась возможность более эффективно использовать санитарный транспорт и оптимизировать работу бригад, что особенно важно в условиях пандемии и чрезвычайных ситуаций.

Усовершенствование системы продолжается. Скоро ее интегрируют с другими информационными ресурсами медорганизаций республики.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

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