Автоматизированную систему управления скорой помощью внедрили в Татарстане

Внедренная в Татарстане автоматизированная система управления скорой помощью позволит не только сократить время приезда медицинских бригад к пациентам, но и контролировать качество обслуживания вызовов.

В министерстве здравоохранения республики уверены, что освоить новую систему медработникам не составит труда.

- Раньше процесс приема и передачи вызовов не был автоматизирован, - рассказывает начальник отдела информационных и инновационных технологий Минздрава Татарстана Марат Нурмиев. - Соответственно, все журналы - от приема вызов до учета лекарственных препаратов и горюче-смазочных материалов - там вели вручную. Сейчас это не так: программный продукт, размещенный на серверах казанского IT-парка, един, и его используют все диспетчеры и бригады скорой медицинской помощи.

Куда отправилась бригада "03", через какое время доехала до пациента, в какое медучреждение доставила больного - все видно в режиме реального времени. Работа всей службы "03" и медицины катастроф Татарстана стала полностью прозрачной. Появилась возможность более эффективно использовать санитарный транспорт и оптимизировать работу бригад, что особенно важно в условиях пандемии и чрезвычайных ситуаций.

Усовершенствование системы продолжается. Скоро ее интегрируют с другими информационными ресурсами медорганизаций республики.