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23.07.2020 16:35
Рубрика: Спорт

Футболист Тарасов прокомментировал информацию о дебоше в самолете

Текст: Максим Домчев

Полузащитника казанского "Рубина" Дмитрия Тарасова обвинили в том, что он стал участником дебоша в самолете на рейсе Казань - Москва.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Один из пользователей социальных сетей разместил в Twitter информацию о том, что Тарасов во время перелета в столицу вел себя несдержанно, громко разговаривал и игнорировал замечания других пассажиров.

По словам очевидца, компания из пяти-шести человек в конце самолета шумела, борпроводники делали им замечания за употребление алкоголя.

"Им несколько раз говорили про запрет употребления алкоголя, грозили вызвать полицию по прилету. Приземлились, слышу, кто-то из них орет на другого пассажира, чтобы не снимал видео. Оказалось, футболист Дмитрий Тарасов. Ну что, поздравляю с окончанием сезона", - написал пользователь Twitter Алексей Каюмов.

Сам футболист на просьбу о комментарии инцидента заявил РЕН ТВ следующее: "Какие пассажиры? Я не хочу отвечать вообще".

Информации о задержании Тарасова не поступало, а сам футболист уже находится дома.

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