Молодые нижегородцы спасли из огня мать с двумя детьми

В ГУ МЧС по Нижегородской области решают вопрос о награждении двух молодых парней, которые спасли из огня семью. Письмо с этой просьбой поступило в ведомство от администрации Сеченовского района.

Как сообщили в управлении, пожар произошел в ночь с 27 на 28 июня в жилом доме в селе Мурзицы. К прибытию пожарных пламенем были охвачены сам дом и надворные постройки.

Здесь жила мать с двумя детьми. Когда двое юношей - 18-летний Вадим Семериков и 17-летний Станислав Николаев - увидели пожар, то не раздумывая разбили окна, вытащили сначала детей, а затем вывели их мать.

- Сам поступок, на который и многие взрослые люди не решились бы, заслуживает уважения и большой человеческой благодарности, - подчеркнули в МЧС.