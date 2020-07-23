Татарстанцу вместо купленного планшета прислали соль

В Набережных Челнах 38-летний мужчина заказал себе на одном из интернет-магазинов планшет, но получил вместо него соль.

Переговоры о покупке и доставке гаджета он вел с администратором ресурса. Подсчитав стоимость товара и доставку, девушка попросила перечислить на указанный счет около 30 тысяч рублей.

Спустя неделю мужчина получил извещение, что посылка прибыла по адресу. Какого же было его удивление, когда вместо долгожданного планшета в коробке лежал обыкновенный пакет соли.

МВД по РТ возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

Если полицейским удастся поймать мошенницу, то ей может грозить до пяти лет лишения свободы. Известно, что абонентский номер аферистки зарегистрирован в Краснодарском крае.