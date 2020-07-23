Ульяновские аграрии перевыполнили план по заготовке кормов

Заготовка кормов в хозяйствах Ульяновской области в этом сезоне идет опережающими темпами. На сегодня уже перевыполнен план по сену и сенажу: заготовлено 56824 тонны и 135541 тонна соответственно. А площадь посевов кормовых культур достигла 71,5 тысячи гектаров, что на 10 процентов выше планового показателя.

Об этом заявил губернатор региона Сергей Морозов в ходе посещения крестьянско-фермерского хозяйства Александра Пимченкова в Павловском районе.

- Сельхозтоваропроизводителям осталось заготовить меньше 10 процентов кормов, это позволит обеспечить наши хозяйства кормами собственного производства, - подчеркнул лидер региона.

Добиваться высоких результатов ульяновским аграриям помогает эффективный комплекс мер господдержки АПК, действующий в области. Примером тому может служить работа КФХ "Пимченков". Ранее глава хозяйства подписал с региональным минсельхозом и научно-образовательным кластером Ульяновской области соглашение: в рамках его реализации запланировано получение высокой урожайности при минимальных затратах труда и материально-финансовых средств на единицу продукции.

Как рассказал вице-премьер правительства региона - министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин, рост урожайности и качества продукции в хозяйстве достигается за счет оптимизации структуры сельхозугодий, применения современных методов обработки почвы, внесения минеральных удобрений и защиты растений. Особое внимание уделяется использованию в качестве собственного семенного материала элитных районированных сортов и гибридов семян: они закупаются у отечественных производителей - НИИСХ.

В текущем году посевная площадь в КФХ составила 3820 гектаров, из них 1200 занято зерновыми, 1000 - техническими, 1150 - озимыми. Под кормовые культуры отдано 570 гектаров. Заготовлено более 300 тонн сена. Ежегодно пополняется тракторный парк предприятия.

Кроме кормовой базы хозяйства Сергей Морозов посетил животноводческую ферму, реконструированную в 2017 году.

- Мы вложили 7,5 миллиона рублей, из которых шесть миллионов рублей - грантовые средства в рамках программы "Поддержка семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств", 1,5 миллиона рублей - собственные средства, - поделился Александр Пимченков. - В текущем году хозяйство планирует приобрести 30 нетелей и организовать строительство телятника на 60 голов. Сейчас у нас имеется 298 голов крупного рогатого скота, в том числе 113 коров, тысяча голов овец. В дальнейшем планируем заняться переработкой. Моя давняя мечта - производить молочные сладости для детей.