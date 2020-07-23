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23.07.2020 15:01
Рубрика: Общество

В Саратовской области установили имена летчиков, сбитых в 1942 году

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Поисковики из города Балашова установили имена летчиков разбившегося в 1942 году в Прихоперье бомбардировщика. Долгое время могила на берегу Хопра была безымянной, в то время как упокоившийся здесь экипаж, по официальным данным, числился похороненным в соседней Волгоградской области.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Советский бомбардировщик был подбит ночью с 9 на 10 октября 1942 года у села Красный Яр Аркадакского района Саратовской области. Как рассказал журналист Олег Косенко, один из сельчан, в то время подросток, вспоминал, как услышал в небе шум двух моторов, потом пулеметные очереди и пушечные выстрелы, взрыв упавшего самолета. Летчиков похоронили их сослуживцы, приезжавшие сюда после катастрофы, однако никаких сведений о погибших в селе не сохранилось.

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- Отправляясь на поиски, мы рассчитывали самое большое, выяснить марку разбившегося самолета, - рассказал командир поискового отряда "Рубеж" Алексей Булгаков.

Понятно, что обломков самолета на этом месте давно не осталось. По словам местных жителей, сразу после авиакатастрофы самые крупные фрагменты самолета вывезли сотрудники госбезопасности, остальные утилизировали после войны, а в последние десятилетия здесь еще поработали черные копатели. Тем не менее, поисковикам удалось установить точное место падения самолета, и там металлоискатель сигнализировал о большом количестве железных предметов. С глубины в 15-20 сантиметров из-под дерна волонтеры достали около 200 небольших фрагментов, примерно на 20 из них сохранились следы маркировки и клеймения. Главное же на одном обломке - частице поршня, и это, по мнению поисковиков, настоящее чудо, удалось разобрать номер двигателя самолета.

Благодаря этой находке с помощью специалистов поискового объединения "Тризна", и после запросов в архив Минобороны удалось установить, что погибший бомбардировщик Ил-4 относился к 752 авиационному полку дальнего действия, который базировался в городе Кирсанове. В этот день в числе других бомбардировщиков он бомбил в районе поселка Спартаковец танки и пехоту, которые немцы перебрасывали к Сталинграду. Истратив весь боезапас, бомбардировщик возвращался на свою базу, когда недалеко от Красного Яра вступил в новый бой в воздухе. Экипаж пытался посадить подбитый самолет прямо на поле, при этом он взорвался.

Фото: ПО "Миус-Фронт"
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На погибшем самолете летал старшина Василий Дмитриевич Краснопольский. Еще одним открытием стало то, что последний бой летчик принял можно сказать у родного дома, он уроженец соседнего города Ртищево.

Выяснены имена и двух других членов экипажа: это штурман Леонид Иванович Панфилов уроженец деревни Идиха Давыдовского сельсовета Каменковского района Ивановской области и стрелок-радист Азарнет Нокарсатович Алахерьян, родившийся в Комарьинском районе Армении.

Как объясняет Алексей Булгаков, главную свою задачу поисковики видят теперь в том, чтобы отыскать потомков погибших и рассказать, где на самом деле похоронены их прадеды. Рассчитывают в этом на помощь "Российской газеты". Как минимум у одного летчика остались родственники, поскольку в Интернет-галерее участников Великой Отечественной войны недавно были выложены его фотографии.

В регионах Общество История Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Вторая мировая война

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