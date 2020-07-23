В Башкирии 18-летнего жителя осудили за содействие терроризму

Житель Межгорья оказался на скамье подсудимых и был признан виновным в участии в террористической организации и содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Башкирии.

По данным ведомства, 18-летний молодой человек весной 2019 года вступил в международную террористическую организацию "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, а затем предложил четырем своим знакомым последовать его примеру, демонстрируя им фото, видео и агитационно-пропагандистские тексты террористической и экстремистской направленности.

- Эти факты выявили сотрудники отдела ФСБ России по Межгорью совместно с региональным управлением ФСБ России, - уточнили в СК.

Юноша своей вины в совершенных преступлениях не признал. Суд приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.