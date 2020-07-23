В Пензенской области расширены условия двух жилищных программ

В Пензенской области по инициативе губернатора Ивана Белозерцева расширены возможности программы "Губернаторский сертификат" и подпрограммы, которая предусматривает выдачу единовременных выплат на улучшение жилищных условий для работников государственных бюджетных учреждений региона.

Теперь участники жилищных программ могут направить социальную выплату на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечному (жилищному) кредиту, взятому для рефинансирования ранее полученного займа. Также у жителей региона появилась возможность приобрести жилое помещение на вторичном рынке (в том числе в Пензе, Кузнецке или Заречном) в случае рефинансирования ранее полученного кредита.

Ранее по этим программам получить социальную выплату на погашение ипотеки можно было только при приобретении жилья на первичном рынке. Также не было возможности возможность рефинансирования под льготный процент ранее выданного ипотечного кредита.

Напомним, благодаря нацпроекту "Демография" губернаторский жилищный сертификат в Пензенской области предоставляется молодым семьям, родившим первого ребенка в течение 12 месяцев после заключения брака, у которых жилая площадь на одного члена семьи составляет менее десяти квадратных метров. На момент подачи заявления возраст супругов не должен превышать 28 лет, возраст ребёнка - не старше трёх лет. В этом году размер выплаты по губернаторскому жилищному сертификату составляет 328 тысяч рублей.

По вопросам участия в программе "Губернаторский сертификат" граждане могут обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Исключение составляют жители Заречного, Кузнецка, а также Башмаковского, Колышлейского, Тамалинского районов - им необходимо обратиться в отдел администрации города или района.

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере" на 2014 - 2022 годы" предусматривает предоставление единовременной выплаты на улучшение жилищных условий работникам государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений региона и замещающим должности, включенные в Перечень остродефицитных должностей.

Возраст участника подпрограммы на момент представления заявления с документами не должен быть больше 50 лет. Стаж непрерывной работы в государственных (муниципальных) бюджетных, казенных, автономных учреждениях должен составлять не менее года. Размер единовременной выплаты равен 20 процентам от расчетной стоимости жилья, определяемой для каждого заявителя индивидуально исходя из общей площади жилого помещения, количества членов семьи, места нахождения учреждения, в котором работает претендент на получение единовременной выплаты, и размера средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по Пензенской области.

Справка "РГ"

За получением подробной информации о предоставлении единовременных выплат на улучшение жилищных условий работников государственных бюджетных, автономных, казенных учреждений Пензенской области в отдел жилищных программ министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области по телефону 8 (8412) 45-15-68.

Условия жилищных программ опубликованы на сайте Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области (раздел "Министерство"/ "Реализация жилищных программ").