В удмуртской больнице выявили пациентов с COVID-19

В первой республиканской клинической больнице Удмуртии выявили пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил замминистра здравоохранения региона Никита Свирин.

- В связи с этим временно закрыты подразделения терапевтического и хирургического блоков для планового приема пациентов. Однако экстренная медицинская помощь не приостановлена, - уточнил Свирин.

Он также добавил, что всех пациентов, у кого выявили коронавирус, отправили в COVID-центры, остальные продолжают лечиться в больнице. Сотрудников с подтвержденным диагнозом отправили на больничный, у всех взяли анализы.

- Всего с начала пандемии в 1-й РКБ заболели и пролечились 33 сотрудника и 42 пациента, - подытожил Свирин.

По данным на 23 июля, в Удмуртии зарегистрировано 2202 случая коронавируса, 1588 человек выздоровели, 42 умерли.

Справка "РГ"

Первая республиканская клиническая больница в Удмуртии - одно из крупнейших медицинских учреждений региона, где лечатся пациенты из всех районов республики. Комплекс больницы включат 955 коек, а в штате больницы числятся 1858 сотрудников.