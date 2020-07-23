В Прикамье завели дело по факту разлива нефти

В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту порчи земли нефтепродуктами, ущерб превысил четыре миллиона рублей. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Загрязнение почвы произошло в Чернушинском районе, рядом с с селом Ореховая Гора. Нефтяники меняли участок трубопровода, и при этом его содержимое вылилось на землю.

По данному факту прокуратура провела проверку, и в результате было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 254 УК РФ (порча земли).

В ходе расследования устанавливаются лица, по чьей вине нефть попала на землю.