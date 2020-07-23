В регионах открываются хоккейные площадки, а команды получают инвентарь

На дворе - разгар лета, но именно в эти дни подготовку к грядущему сезону начинают представители зимних видов спорта - в частности, те же хоккеисты. Сразу в нескольких регионах страны благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" введены в эксплуатацию новые хоккейные площадки, а местные команды получили свежий спортивный инвентарь. Кстати, возведение хоккейных объектов не останавливалось даже в пору карантина.

В Чувашии, например, хоккей входит в число самых массовых видов спорта. Им занимаются тут более тысячи детей и подростков. По традиции главной кузницей подготовки хоккеистов в республике является Спортивная школа олимпийского резерва № 4, базирующаяся в ледовом дворце "Сокол" в Новочебоксарске. Но отныне у нее есть "соратник", вместе с которым она способна подготовить массу новых мастеров сверхпопулярного вида спорта: в этом году в Чебоксарах открылся региональный центр по хоккею. Он построен на территории Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Александра Кочетова, и теперь в корпусе откроются специальные спортивные хоккейные классы, а тренировки будут включены в учебный процесс.

Как пояснили "РГ" в региональном министерстве спорта, расписание уроков будет построено таким образом, чтобы учащиеся с учетом запросов спортивной школы могли тренироваться как в утренние, так и в вечерние часы. При этом все предметы, предусмотренные стандартом образования, в учебный план спортивных классов войдут в полном объеме.

- У нас открылись новые спортивные объекты, - заявляет министр спорта Чувашии Василий Петров. - А это значит, что количество тех, кто будет заниматься хоккеем, не только не уменьшится, а наоборот, увеличится.

Остается добавить, что в рамках реализации нацпроекта "Демография" в Чебоксарах в 2022 году запланировано строительство еще одного крытого ледового катка - в одном из спальных районов города.

В Иркутской же области самый популярный вид спорта тоже хоккей, только с мячом. "Байкал-Энергия" - один из старейших и сильнейших клубов первенства России. В него играют как взрослые спортсмены, так и сотни мальчишек и девчонок. Хотя, несмотря на повальное увлечение хоккеем с мячом, в Иркутске любят и хоккей классический - с шайбой. Как рассказали в министерстве спорта области, секции и дворовые команды по этому виду спорта есть в 19 городах и поселках региона, и в общей сложности им занимаются несколько тысяч ребятишек.

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" работает в области второй год, и в его рамках "классические" хоккеисты получат подарок на 16,5 миллиона рублей - случится это в грядущем сентябре. На эти средства будет закуплено новое оборудование - в частности, два комплекта бортов с защитными экранами, два информационных табло, четыре комплекта ворот с сетками, станки для заточки коньков, мобильные сушилки для коньков, а также силовые тренажеры.

"Улучшение условий для проведения тренировок по хоккею - одно из направлений проекта, - рассказывает министр спорта Иркутской области Илья Резник. - Инвентарь и оборудование для этого приобретаются, в частности, для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва. Это происходит в том числе и в рамках господдержки организаций, которые готовят резерв для сборных команд России".

Популярен хоккей и в городе Свободный Амурской области. В августе там свои тренировки наконец-то возобновят юные воспитанники местной спортивной школы № 2 имени Олега Качева, и их ждут весьма приятные сюрпризы. Школа получила субсидию на развитие хоккея и первым делом приобрела современную машину для заливки ледовой площадки.

- Сейчас мы готовим лед, в скором времени этот процесс завершится, и в августе свою работу начнут тренеры. Благо, у нас в Приамурье уже разрешены групповые занятия - естественно, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, - сообщила "РГ" директор спортшколы Виктория Мазаник.

По ее словам, в Свободном мальчишки любят хоккей, а крытая арена дает возможность тренироваться и играть круглый год. И это очень важно, так как на занятия, по словам тренера спортивной школы Сергея Лебеца, приходят все больше и больше детей.

Возведение хоккейных объектов не останавливалось даже в пору карантина

Азарта их тренировкам добавит новое оборудование, закупленное в рамках федерального проекта: прыжковый тренажер, хоккейная мишень, хоккейные ворота, плиометрические боксы, бросковая станция, а также различные тренажеры.

- Но самое главное наше приобретение - хоккейная беговая дорожка, - не скрывает удовлетворения Сергей Лебец. - По моим сведениям, она есть лишь у немногих хоккейных клубов. С помощью этого специализированного тренажера можно изучить, а затем "поставить" технику движения на коньках, развить силу, выносливость и скорость.