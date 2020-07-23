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23.07.2020 15:36
Рубрика: Происшествия

В Татарстане задержали группу обнальщиков, заработавших 37 миллионов

Текст: Олег Платонов

Группу из шести человек, подозреваемых в обналичивании денежных средств, задержали на территории Татарстана. Это была совместная операция управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с коллегами из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Предполагается, что банда орудовала на территории сразу трех регионов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции, не имея соответствующей лицензии, - говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Денежные средства клиентов поступали на счета подконтрольных фирм, а затем через цепочку посредников обналичивались и передавались заказчикам.

Как установило следствие, подозреваемые получали оплату за свои услуги в размере не менее 6 % от каждой транзакции. В общей сложности на этих нелегальных схемах им удалось заработать около 37 миллионов рублей.

В рамках следствия в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге было проведено 14 обысков, в ходе которых изъято более 100 печатей, 500 банковских карт, 50 сотовых телефонов, почти 200 сим-карт и счетчик банкнот. Четверо из задержанные отправились под домашний арест, двое обязаны отмечаться в полиции. Уголовное дело было возбуждено за незаконную банковскую деятельность.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

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