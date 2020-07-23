Вокруг ульяновского поселка Павловка построят объездную дорогу

Вокруг поселка Павловка будет построена объездная дорога: проектирование объекта начнется в 2021 году. Об этом заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, проинспектировавший ход ремонтных работ на автотрассах района.

- Для жителей Павловского района подъездная дорога к селу Октябрьское является важной артерией и точкой роста: она ведет к карьеру и крупным промышленным предприятиям, - отметил глава региона. - В связи с этим дорожное покрытие испытывает серьезную нагрузку большегрузным транспортом. Необходимо высвободить трассу для пользования исключительно пассажирским и легковым транспортом и продумать объездную дорогу для большегрузов. Поэтому поручил региональному министерству промышленности и транспорта совместно с администрацией муниципального образования со следующего года приступить к проектированию объездного пути.

В 2018 году на автодороге "Подъезд к селу Октябрьское" выросла интенсивность движения грузового транспорта - в связи с работой карьера. Это привело к разрушению асфальтобетонного покрытия. Для обеспечения безопасности дорожного движения - в том числе на маршруте регулярной перевозки школьников - здесь ежегодно проводится ямочный ремонт.

В текущем году на ремонтные работы выделено 10 миллионов рублей. Завершить их планируется до 15 августа.

- Сегодня в Павловском районе выполняется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения: устанавливаются знаки, наносится горизонтальная разметка. Обеспечение безопасности - одна из главных задач в отрасли. Ямочно-карточный ремонт на подъезде к населенному пункту проводится для исправления ситуации и обеспечения безопасности дорожного движения. В этом году эти работы завершатся, а в 2021 году мы приступим к ремонту автомобильной дороги Николаевка - Павловка - граница области у села Илюшкино и установке освещения на транзитном участке, - рассказал первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин.

Всего в 2020 году на дорожную инфраструктуру в Павловский район направлено более 48 миллионов рублей. Из них 15 миллионов рублей пойдет на проведение карточного ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог протяженностью 1,3 километра.