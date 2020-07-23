Володин посетит строящиеся больницы в Саратовской области

Началась рабочая поездка председателя нижней палаты Вячеслава Володина в его избирательный округ - Саратовскую область, сообщили в пресс-службе Госдумы. В ходе поездки он планирует посетить строящиеся объекты здравоохранения.

Накануне на завершающем весеннюю сессию пленарном заседании Вячеслав Володин отметил, что депутаты во время отпусков продолжат работу в своих регионах и в профильных комитетах Госдумы, ведь "у политиков отпусков не бывает".

Спикер и сам отправился в регион, от которого избирался: он посетит объекты здравоохранения Саратовской области, строительство которых ранее инициировал. В повестке визита - посещение строящейся областной инфекционной больницы, а также строительной площадки областного клинического онкологического диспансера. На его базе также будет работать поликлиника, которая сможет принимать до 300 посетителей в смену.

Решение о строительстве учреждений здравоохранения было принято по итогам предыдущих рабочих поездок спикера Госдумы. Жители Саратовской области рассказали председателю палаты, что в регионе не хватает современной технической базы и других возможностей для лечения онкологических болезней, и пациентам приходится ездить в другие города.