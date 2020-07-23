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23.07.2020 11:02
Рубрика: Власть

Губернатор Томской области открыл День поля

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
В Томской области открылся День поля. Стартовал он в поселке Ключи, продолжился в селе Лучаново Томского района.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Глава региона Сергей Жвачкин, открывая мероприятие, отметил, что развитие агропромышленного комплекса - это вопрос продовольственной безопасности. Никакой коронавирус не мешает успешно решать этот важнейший вопрос.

- В этом году наши хозяйства приступили к посевной на десять дней раньше обычного. На две недели раньше мы начали заготовку кормов. Мы увеличили посевную площадь на десять тысяч гектаров. И планируем собрать урожай зерновых в 350 тысяч тонн, - сказал Сергей Жвачкин.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области
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В отдельное направление томского АПК выделилось органическое земледелие, которое активно развивают такие предприятия, как "Агро", "Сибирские органические продукты", "Перовское", фермерское хозяйство Ивана Петроченко и сельхозкооператив "Успех". Сейчас над получением органического сертификата работают СПК "Межениновский" и фермерское хозяйство Руслана Моисеева, открывшее производство органического меда.

Выдерживать хорошие темпы развития сельского хозяйства томским аграриям, как особо отметил глава региона, помогают два инструмента. Это - системная государственная поддержка хозяйств и фермеров и интеграция аграрного производства с научно-образовательным комплексом.

- Фактически мы разрушили вековые стереотипы о деревне, в которой мужики ходят в лаптях и с плугом, - сказал Сергей Жвачкин. - Сегодня АПК - это одна из самых современных, успешных и восприимчивых к инновациям отрасль.

В связи с этим губернатор обратил внимание на то, что путь от опытной деляны до поля должен быть кратчайшим, а время от результатов испытания до внедрения в производство - минимальным.

Сегодня хозяйства области ведут химическую прополку на ста процентах посевных площадей, применяют спутниковые навигационные системы, достигли ста процентов зяблевой обработки, значительно улучшили качество севооборота.

Сергей Жвачкин поблагодарил аграриев за работу, ознакомился с новой сельскохозяйственной техникой и осмотрел площадку конкурсного испытания с различными сортами пшеницы, ячменя, овса, гречихи, рапса, льна, чечевицы, кукурузы и других культур.

Справка "РГ"

По данным пресс-службы областной администрации, за 2019 год площадь сертифицированных земель в Томской области увеличилась с 9,9 тысячи гектаров до 14,8 тысячи. Объем органического производства вырос с 11,8 тысячи до 19,6 тысячи тонн. В прошлом году регион экспортировал 15,6 тысячи тонн "органики" на 7,5 миллиона долларов США. Это почти четверть от общего объема регионального экспорта продукции АПК, тогда как в 2018 году доля органики в экспорте составляла всего 1,5 процента.

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