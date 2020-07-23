В 2020 году в России будет урожай контрастов. В этом году мы столкнулись с очень мощной засухой. На юге страны с осени 2019-го не было хороших дождей. С конца мая засуха затронула и Сибирь - Алтайский край и часть Новосибирской области. В июне - начале июля прошли дожди на Кубани, но в Сибири ситуация только ухудшилась. А вот в центральном Черноземье и Поволжье погодные условия были идеальными, поэтому здесь можно ждать рекордных урожаев.

В результате мы имеем значительные минусы на юге страны и в Сибири, но при этом не менее значительные плюсы в центральном Черноземье и Поволжье. Мой предварительный прогноз на начало июля был 128 миллионов тонн зерна, но из-за продолжающейся засухи его пришлось скорректировать в меньшую сторону до 125-126 миллионов тонн. По пшенице прогноз пока 76-78 миллионов тонн, что выше, чем в прошлом году, но не дотягивает до рекорда 2017-го, когда было 86 миллионов тонн.

Если для пшеницы и озимых засуха оказалась очень критична, то для более поздних культур прошедшие в июне-июле дожди как нельзя кстати. Поэтому сбор ячменя и подсолнечника должен быть не меньше чем в прошлом году, а кукурузы - даже больше. Гречихи планировалось собрать больше за счет увеличения посевных площадей, но, учитывая серьезную засуху в Алтайском крае, который является основным производителем этой культуры в стране, уже можно констатировать, что ее урожай будет ниже 800 тысячи тонн (в прошлом году было 880 тысяч).

Сейчас говорить об урожае в Сибири пока сложно. Мы видим четкую тенденцию снижения прогнозных цифр из-за засухи в Алтайском крае и Новосибирской области. Поэтому и общий валовой сбор в СФО будет меньше, учитывая, что Алтайский край - основной производитель зерна в округе. Но снижение будет не катастрофическое: урожая хватит и для собственного потребления, и для поставок в другие регионы и на экспорт.

Пока по прогнозам Алтай не доберет как минимум 400 тысяч тонн, но, думаю, потерь будет больше. Уже ясно, что житница Сибири не соберет в этом сельхозсезоне четыре миллиона тонн зерна. В Новосибирской области тоже будут потери - примерно 200 тысяч тонн, прогнозный урожай, по моим оценкам, около 2-2,1 миллиона тонн, хотя региональные власти говорят о 2,5-2,6 миллионах. Не знаю, откуда такой оптимизм, учитывая засуху в районах, граничащих с Алтайским краем. В Красноярском крае и Омской области урожай ожидается неплохой, эти регионы должны дать прибавку, которая частично компенсирует потери в Алтайском крае.

Что касается цен на урожай-2020, то главным ценообразующим локомотивом для нашей зерновой индустрии является экспорт. Внутреннее потребление пшеницы в России сейчас находится на уровне 35 миллионов тонн, а экспорт уже превосходит этот объем. Поэтому внутренний рынок очень зависит от экспортных цен на зерно. Так, если в прошлом году мы экспортировали 35,5 миллиона тонн пшеницы, то в этом году ожидается 36,6 миллиона тонн. Прогнозируется также рост экспорта кукурузы, не исключен всплеск экспортных поставок ячменя.

При этом интервенционный фонд в стране почти пустой - всего 380 тысяч тонн, а это очень мало. Да и в целом переходящие запасы зерна в последние годы у нас низкие. Почему же запасы резко упали с 15 миллионов до 11-12 миллионов тонн? В прошлом году экспортные квоты, введенные минсельхозом РФ, спровоцировали излишний экспорт - примерно на 700-800 тысяч тонн больше прогнозных цифр. В результате за рубеж мы отправили 45,6 миллиона тонн зерна. В этом году экспортный потенциал оценивается еще выше - около 47 миллионов тонн. При этом планы по квотированию экспорта у минсельхоза сохраняются, а значит, мы можем получить повторение прошлогодней ситуации и дальнейший рост экспорта.

Конъюнктура зернового рынка сейчас несколько иная, чем была в прошлом году. И это связано не только с девальвацией рубля, но и с прогнозами по валовому сбору зерна на мировом рынке. Они пока негативные, поэтому по ценам мы наблюдаем, наоборот, позитивную динамику. Сейчас цены на мировом рынке зерна на десять долларов выше, чем были в прошлом году в это время. И в рублях цены выше - тонна пшеницы на юге страны доходит до 12,8-13 тысяч рублей.

Высокие цены поддерживают негативные прогнозы по снижению урожая в Европе и в США. Так что у России есть все шансы выйти на первое место по объемам экспорта. Это даст положительную ценовую динамику в первой половине экспортного сезона. Но во второй половине сезона все может измениться. В декабре-январе начнет поступать зерно из Аргентины и Австралии, где ожидается очень высокий урожай. Это может привести к снижению цен на российское зерно на мировом рынке.

Для внутреннего рынка положительным ценовым фактором будет дальнейшее небольшое ослабление рубля, которого можно ожидать после выхода из пандемии. В Сибири с началом уборочной кампании цены традиционно упадут. Если по последним продажам урожая 2019 года цены здесь доходили до 13,5 тысячи рублей за тонну пшеницы третьего класса, то за зерно нового урожая сначала будут давать не больше 9-9,5 тысячи рублей. А к ноябрю цены вырастут - до 10,5-11,5 тысячи рублей.