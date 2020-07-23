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23.07.2020 13:09
Рубрика: Власть

Караканский бор в Новосибирской области получит природоохранный статус

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Караканскому бору в Новосибирской области придадут особый природоохранный статус. Такое поручение дал глава региона Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Ордынский район.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Губернатор напомнил, что с такой инициативой не раз выходили администрация Ордынского района и члены местного отделения партии "Единая Россия". Также с таким предложением к главе региона обращались жители.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Решение надо принять с учетом мнения всех участников процесса, - отметил Андрей Травников. - Ленточный бор для Сибири вообще и для такой урбанизированной области, как Новосибирская, - явление уникальное, требующее бережного сохранения. Давно назрела необходимость использовать инструменты, которые дает природоохранное законодательство, для придания Караканскому бору какой-то формы особо охраняемой территории.

Для этого, как считает губернатор, необходимо будет решить ряд задач. Во-первых, лес требует регулярного ухода, в том числе и частичных вырубок для того, чтобы сохранять ту экосистему, которая формировалась здесь веками. Во-вторых, если создавать территорию для людей и развивать туристический потенциал, то нельзя вводить жесткий режим заповедника.

- Также нельзя забывать про экономическую составляющую, интересы того бизнеса, который уже существует вокруг этой территории. Было бы неправильно расторгать договорные отношения, если арендатор леса выполняет все требования природоохранного законодательства. На ордынской земле сформировались перерабатывающие предприятия, и если мы сегодня запретим любую заготовку древесины, то мы эти предприятия оставим без сырья, а людей - без работы. Считаю, что даже при установлении особого режима доступа можно соблюсти интересы хозяйствующих субъектов, - высказал мнение Андрей Травников.

Губернатор сообщил, что готов поддержать предложение минприроды области установить статус "природный парк". Но при условии, если это решение поддержат Ордынский и Искитимский районы.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что глава региона поручил в кратчайшие сроки рассмотреть возможность расширения границ будущего природного парка - без ущерба для проживающего населения и уже действующих лесопользователей на этой территории.

Справка "РГ"

Леса Караканского хвойного бора имеют большое водоохранное, рекреационное, научно-просветительное, а также народнохозяйственное значение. Площадь Караканского бора - 99 тысяч гектаров. Компактный лесной массив тянется вдоль правого берега Новосибирского водохранилища на 98 километров, наибольшая ширина бора - 18 километров.

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