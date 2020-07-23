На Алтае 65 человек заболели COVID-19 после подпольной вечеринки

В Республике Алтай приостановлена работа кафе-бара "Легенда", где произошла вспышка коронавируса после закрытой вечеринки.

- В ходе эпидемиологического расследования вспышки COVID-19 в Шебалинском районе установлено, что все заболевшие в селе Черга имеют отношение к празднованию торжества в одном из местных кафе, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай.

По данным санитарных врачей, на 22 июля количество заболевших после вечеринки насчитывает уже 65 человек. Это сотрудники кафе, участники торжества, а также их родные и близкие, в числе которых дети и пенсионеры.

Кафе работало нелегально. Его владельцы не подавали уведомления о возобновлении деятельности и не предпринимали мер по обеспечению безопасности посетителей.

Эпидемиологи отмечают, что основной причиной распространения COVID-19 в Республике Алтай является игнорирование жителями и гостями региона ограничений и запретов.