В минувшие выходные в аэропорту Горно-Алтайска приземлились первые чартерные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга: почти 300 человек прилетели на Алтай отдохнуть по программе "Доступные путешествия". Крупный российский туроператор при поддержке Ростуризма разработал более двадцати пакетных предложений, чтобы природные и рекреационные богатства Алтайского края и Республики Алтай стали доступны жителям центральной части страны. Поможет ли это заполнить алтайские санатории и отели, а в перспективе - решить проблему сезонности туризма, разбиралась корреспондент "РГ".

Шукшинские дни, которые обычно привлекают в Алтайский край в июле тысячи туристов, могли бы стать изюминкой нынешнего сезона, но их отменили из-за коронавируса. Однако побывать в родном селе писателя можно и без фестивальных мероприятий. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Ростуризме уверены: сейчас самое подходящее время, чтобы перенаправить потоки туристов внутрь страны, помочь регионам с развитием обеспечивающей и туристической инфраструктуры. Ведь пока закрыто международное сообщение, спрос на внутренний турпродукт очень высокий.

- Но это не значит, что мы обратили внимание на внутренний туризм только сейчас, когда из-за пандемии закрыты границы, - отметила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. - Мы системно развиваем наиболее привлекательные регионы, формируем доступные туры по всей России - от Калининграда до Владивостока. Уже запустили такие пакетные туры в Бурятию, теперь открыли программу поездок в Республику Алтай и Алтайский край, скоро стартуют туры в Хакасию. Главное, чтобы после открытия границ операторы не потеряли интерес к внутреннему туризму.

По словам Зарины Догузовой, после трех месяцев самоизоляции к 1 июля в стране открылись почти все туристические объекты, и внутренний поток сейчас очень большой, особенно на юге страны. "На популярных направлениях, таких как южный берег Крыма, загрузка отелей доходит до девяноста процентов. Алтай, Карелия, Байкал тоже пользуются спросом, я думаю, что и здесь загрузка будет максимальной. Везде, где есть качественные предложения и нормальные цены, - высокий спрос", - подчеркивает глава Ростуризма.

В Алтайском крае санатории начали работать с 8 июня, турбазы и отели открыли в конце июня, но загрузка пока невысокая. Как рассказал начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых, по данным на 10 июля в крае работало более восьмидесяти процентов мест размещения, но заполняемость была всего сорок процентов.

- В январе-феврале мы наблюдали рост турпотока в регион - в январе на три процента, в феврале на девять процентов, - отметил он. - Но с марта по июнь туробъекты не работали, в результате за полгода турпоток сократился на шестьдесят процентов. Если за шесть месяцев 2019-го у нас было около одного миллиона туристов, то в этом году - только 336 тысяч. Даже по самым оптимистичным прогнозам в 2020-м общий поток составит около миллиона человек, тогда как обычно он превышает два миллиона в год.

В Алтайском крае и Республике Алтай рассчитывают, что запуск пакетных туров и чартеров привлечет туристов и увеличит загрузку местных санаториев, отелей и турбаз. "Аэропорт Горно-Алтайска выбран для чартерных рейсов неслучайно - отсюда быстрее и удобнее добраться до популярных мест отдыха не только Республики Алтай, но и Алтайского края, таких как турзона "Бирюзовая Катунь", курорт Белокуриха, знаменитая Денисова пещера, музей-заповедник Шукшина", - пояснил губернатор края Виктор Томенко.

По мнению Зарины Догузовой, каждый россиянин мечтает хоть раз побывать на Алтае, чтобы увидеть бирюзу Катуни, покорить Белуху, впитать фантастическую энергетику этого региона и отправиться на поиски Шамбалы. "На Алтае достаточно дорогой отдых, в том числе из-за высокой стоимости трансфера, поэтому мы вместе с туроператорами и регионами попытались сделать его доступнее, разработав программы на любой вкус и кошелек", - отметила она.

Самый недорогой недельный тур стоит всего девятнадцать тысяч рублей на человека, а средняя стоимость не превышает 24 тысячи рублей. "Есть и ВИП-предложения от восьмидесяти тысяч рублей и выше, и они, кстати, были раскуплены в первую очередь. Всего более двадцати вариантов экскурсионных туров - активные, экстремальные, познавательные, оздоровительные, маршруты для семей с детьми", - рассказала руководитель компании "Пегас Туристик" Анна Подгорная.

Чартеры будут летать в Горно-Алтайск три раза в неделю из Москвы и два раза в неделю - из Санкт-Петербурга. По словам представителя авиакомпании "Северный ветер" Антона Маттиса, самолеты Boeing 737-800 рассчитаны на 189 мест и за неделю могут привезти на Алтай до тысячи туристов. Пока рейсы запланированы до конца октября. Но перевозчик и туроператор рассматривают возможность продления чартерной программы на зимний период. Ростуризм обещает дополнительную поддержку таких круглогодичных туров.

- Проблема многих наших туристических регионов - это короткий турсезон, который не позволяет создавать качественные продукты с высоким уровнем сервиса, - говорит Зарина Догузова. - А пакетные чартерные туры формируют устойчивый спрос, что напрямую влияет на качество турпродуктов. Поэтому так важно, чтобы чартерный проект на Алтае стал круглогодичным. Мы, в свою очередь, готовы его поддерживать и субсидиями, и организационно.

И в Республике Алтай, и в Алтайском крае уже не первый год пытаются решить проблему сезонности туризма, делая ставку на развитие зимних видов отдыха. В республике действует несколько горнолыжных комплексов - на Телецком озере, в Манжероке и Горно-Алтайске. В Алтайском крае также немало мест, где можно покататься на горных лыжах, заняться скайорингом, сноубордингом, зимним кайтингом.

Популярностью у туристов пользуются и трассы в Белокурихе; туристско-спортивную инфраструктуру для зимних видов отдыха активно развивают и на новом строящемся курорте "Белокуриха-2". Здесь уже действуют биатлонный комплекс, горнолыжка на Мишиной горе. А на днях началось возведение дорог к горнолыжным комплексам на горах Мишина и Глухариная. На эти цели федеральный бюджет выделил региону 880 миллионов рублей. По словам представителя компании - инициатора строительства нового курорта Олега Акимова, запуск горнолыжного комплекса и других спортивных и туристических объектов на территории "Белокурихи-2" сделал курорт более привлекательным как для гостей, так и для инвесторов.

- У нас по всей стране не хватает качественной туристской инфраструктуры, - отметила глава Ростуризма. - Это касается всех туристических регионов страны, не только Алтая, но и Крыма, Краснодарского края. Туризм не рождается там, где есть только гостиницы, необходимо очень много факторов - хорошие дороги, сети, рестораны, подъемники, благоустроенная городская среда. Поэтому нам надо системно развивать регионы, синхронизируя процессы создания обеспечивающей и туристической инфраструктур.