Омские археологи обнаружили артефакты возрастом 12 тысяч лет

Специалисты лаборатории археологических исследований и экспертиз ОмГУ при раскопках на территории памятника позднего палеолита Черноозерье II, обнаружили артефакты, датируемые 10,5 тысячи лет до н. э. Как рассказали в пресс-службе вуза, главной находкой стал наконечник стрелы, когда-то пущенной в цель.

Археологический памятник находится в Саргатском районе Омской области, специалисты работают с ним в течение трех сезонов. В очередной экспедиции и были обнаружены уникальные находки. В частности, в руках археологов оказалось несколько каменных отщепов - "заготовок" для производства первобытных орудий, а также массивные кости животных.

Ученые предполагают, что часть костей принадлежали лошади эпохи плейстоцена, что заставило их усомниться в "гастрономических" пристрастиях обитателей стоянки. Ранее считалось, что здесь собирались охотники на бизонов. Такие находки могут повлиять на представления ученых о процессе заселения этой части Сибири и образе жизни древних охотников.

В частности, археологи надеются, что смогут уверенно заявить об использовании первобытными "сибиряками" продвинутых орудий - лука и стрел, характерных для более поздних эпох. О том, что технология изготовления и использования луков была известна охотникам, пока что косвенно говорит найденный наконечник стрелы, поврежденный при столкновении с чем-то твердым. Вероятно, это препятствие было целью удачливого стрелка.