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23.07.2020 14:30
Рубрика: Общество

Омские археологи обнаружили артефакты возрастом 12 тысяч лет

Текст: Никита Зайков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты лаборатории археологических исследований и экспертиз ОмГУ при раскопках на территории памятника позднего палеолита Черноозерье II, обнаружили артефакты, датируемые 10,5 тысячи лет до н. э. Как рассказали в пресс-службе вуза, главной находкой стал наконечник стрелы, когда-то пущенной в цель.

Фото: Wellwick Farm Archaeology / HS2 Project
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Археологический памятник находится в Саргатском районе Омской области, специалисты работают с ним в течение трех сезонов. В очередной экспедиции и были обнаружены уникальные находки. В частности, в руках археологов оказалось несколько каменных отщепов - "заготовок" для производства первобытных орудий, а также массивные кости животных.

Ученые предполагают, что часть костей принадлежали лошади эпохи плейстоцена, что заставило их усомниться в "гастрономических" пристрастиях обитателей стоянки. Ранее считалось, что здесь собирались охотники на бизонов. Такие находки могут повлиять на представления ученых о процессе заселения этой части Сибири и образе жизни древних охотников.

В частности, археологи надеются, что смогут уверенно заявить об использовании первобытными "сибиряками" продвинутых орудий - лука и стрел, характерных для более поздних эпох. О том, что технология изготовления и использования луков была известна охотникам, пока что косвенно говорит найденный наконечник стрелы, поврежденный при столкновении с чем-то твердым. Вероятно, это препятствие было целью удачливого стрелка.

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