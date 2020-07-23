Прокуратура обратилась в суд, решая проблему сброса загрязненных промышленных стоков в реку Тула - проверка показала превышение в речной воде предельно допустимых норм алюминия, цинка, марганца, железа и других вредных веществ. Ряд заявлений прокуратуры касается бесхозных коллекторов, через которые из неустановленных пока источников в Тулу сливаются нефтепродукты. В этом случае ответственность ложится на мэрию города.

Одно из таких заявлений суд уже удовлетворил - городскую администрацию обязали поставить коллектор на учет как бесхозный объект, что в дальнейшем позволит оформить его в муниципальную собственность. Владелец будет обязан либо прекратить эксплуатацию сооружения либо организовать его использование без вреда окружающей среде.

Основанием для обращения в суд стало бездействие мэрии: по данным прокуратуры, чиновники прекрасно знали о том, что в Тулу длительное время попадают нефтепродукты, но мер к прекращению эксплуатации коллектора не принимали.

Еще три подобных случая выявлено Кировской районной прокуратурой, по одному из заявлений также принято судебное решение.

- Из тех заявлений, которые еще рассматриваются, одно касается крупного коллектора диаметром 800 миллиметров, который идет с промплощадки, - сообщил "РГ" заместитель прокурора Кировского района Николай Кремлев. - В Новосибирске в принципе много "ничьих" коллекторов, при этом установить причины, по которым они не числятся на балансе организаций, уже невозможно. Документация, как правило, утрачена. Эти объекты строились в советские годы.

Еще один коллектор, не имеющий собственника и документов, оказался врезан в сточную систему завода "Тяжстанкогидропресс".

- Выяснилось, что неоднократные предписания контролирующих ведомств о прекращении экологических нарушений завод игнорировал, - отмечает Николай Кремлев. - За последние два года Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству четырежды привлекало завод к административной ответственности за загрязнение реки. Но дальше штрафов дело не шло.

Если суд удовлетворит заявление прокуратуры, это обяжет завод установить дополнительную систему фильтрации, чтобы выбросы соответствовали нормативным требованиям. Также "Тяжстанкогидропресс" должен будет получить согласование Верхнеобского ТУ Росрыболовства на сброс сточных вод в Тулу.

Кстати

В прокуратуру часто поступают жалобы новосибирцев на ассенизаторские машины, сливающие "накопленное" прямо реку. Однако цистерна опустошается за несколько минут, и поймать за руку работников таких спецпредприятий практически невозможно. В городе есть несколько площадок, принимающих подобные отходы, но за пользование ими частным компаниям приходится платить. Многие стараются избежать лишних расходов.