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23.07.2020 06:49
Рубрика: Общество

СКИФ окольцевали

Стало известно, как будет выглядеть мегасайнс-проект мирового масштаба в Новосибирске
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 161(8215)
Специалисты завершили формирование генерального плана центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), который будет построен в Кольцово. Оказалось, что изначально выделенного и указанного в госконтракте участка было недостаточно для размещения всех объектов комплекса, и из фонда наукограда выделили дополнительные площади. Эта земля сейчас находится в оперативном управлении Института катализа СО РАН, заканчивается оформление объединенного участка.
Центр комплекса - кольцевое здание вокруг ускорителя частиц. Высота строения - 16 метров, внешний диаметр - 238, внутренний - 118 метров. Фото: Проект АО "ЦПТИ" Центр комплекса - кольцевое здание вокруг ускорителя частиц. Высота строения - 16 метров, внешний диаметр - 238, внутренний - 118 метров. Фото: Проект АО "ЦПТИ"
Центр комплекса - кольцевое здание вокруг ускорителя частиц. Высота строения - 16 метров, внешний диаметр - 238, внутренний - 118 метров. Фото: Проект АО "ЦПТИ"

- Фактически завершены полевые работы по комплексным инженерным изысканиям, выполнена геодезическая топосъемка на площадке, - рассказал гендиректор компании-проектировщика АО "ЦПТИ" Михаил Тарасов. - При проведении геодезических изысканий мы пробурили порядка семи тысяч погонных метров, большое количество скважин глубиной до пятидесяти метров. Пробы грунта переданы в лабораторию. Думаю, к концу июля мы закончим отчет о комплексных инженерных изысканиях. Предварительные данные о том, что площадка пригодна для размещения сложного объекта, уже получены.

Фото: Сергей Куксин
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Параллельно проектировщики вместе со специалистами Института ядерной физики и Института катализа СО РАН разрабатывали проект будущего комплекса. Были созданы три архитектурных варианта, которые принципиально отличались друг от друга. Один из них выбран в качестве основного. Подготовлен генплан размещения всех основных и вспомогательных объектов, определена планировка зданий.

Согласно представленному проекту, СКИФ будет включать в себя 28 зданий и сооружений, а общая площадь застройки составит почти 77 тысяч квадратных метров. Центром масштабного комплекса и основным корпусом станет кольцевое здание вокруг самого ускорителя. Внешний его диаметр составит 238 метров, а внутренний - 118. Высота этого кольцеобразного строения - шестнадцать метров. Залы ускорителя и экспериментов станут центральной частью здания, кроме того, оно вместит в себя лаборатории, помещения вспомогательного производства и инженерного обеспечения.

Вторым по значимости объектом станет шестиэтажный административный корпус и примыкающий к нему трехэтажный блок, в котором разместятся конференц-зал и медпункт. Рядом будет расположена двухэтажная столовая. Проектировщики обещают применить самые современные технологии строительства и инженерные решения, и это касается и подъездных путей, которые по возможности не будут пересекаться с существующими дорогами и не затруднят движение.

Как подчеркивает директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров, при проектировании специалисты активно сотрудничают с администрацией рабочего поселка Кольцово и правительством Новосибирской области в вопросах развития транспортной инфраструктуры. Также рассматривается перспективное развитие прилегающих участков, которые пока относятся к Барышевскому сельсовету.

- Но наша работа не исчерпывается только объектом строительства, - отмечает Валерий Бухтияров. - Мы прекрасно понимаем, что при тех возможностях, которые предоставляет ЦКП "СКИФ", нам явно будет не доставать кадров высшей квалификации, которые смогут эксплуатировать оборудование, проводить на нем передовые исследования. У нас есть еще три-четыре года, чтобы подготовить класс новых, молодых исследователей, и с этой целью заключены договоры с НГУ и НГТУ.

По словам Валерия Бухтиярова, в двух университетах с 2018 года действуют магистерские программы, где готовят специалистов для исследований в лабораториях СКИФа. Один из первых выпускников этой программы уже принят на работу в проектный офис центра коллективного пользования. .

Центр комплекса - кольцевое здание вокруг ускорителя частиц. Высота строения - 16 метров, внешний диаметр - 238, внутренний - 118 метров.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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