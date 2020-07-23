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23.07.2020 10:33
Рубрика: Общество

В доме престарелых под Красноярском произошла вспышка коронавируса

Текст: Надежда Столярчук

Пациентов частного пансионата для престарелых "Жили-Были", расположенного недалеко от города Ачинска, госпитализировали с коронавирусной инфекцией, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

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- В этом доме престарелых были выявлены случаи COVID-19, - пояснила "РГ" пресс-секретарь регионального Роспотребнадзора Наталья Краснопеева. - Из 29 постояльцев пансионата положительная реакция на коронавирус выявлена у 22 человек. У всех них регистрируется бессимптомная форма заболевания, без клинических проявлений. Однако, учитывая преклонный возраст проживающих в доме престарелых, все 29 человек, независимо от реакции на COVID-19, были отправлены в больницу Ачинска.

Между тем, по данным регионального Роспотребнадзора, на 22 июля в Красноярском крае было зарегистрировано всего 11790 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

- Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 410,2. Темп прироста за сутки - 1,2 процента, - добавили в ведомстве.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Пандемия коронавируса COVID-19

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