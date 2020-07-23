В Дзержинском районе Новосибирска появятся большой детский сад и сквер

В Дзержинском районе Новосибирска завершается строительство детского сада по улице Авиастроителей, 5А, который станет одним из самых больших в городе. Недалеко от него - на улице Авиастроителей, 1б - началась реконструкция сквера.

Оба объекта, как отметил мэр Анатолий Локоть, значимы для жителей Дзержинки. Вместе со специалистами профильных департаментов глава города провел на строительных площадках выездное совещание.

Современное здание нового дошкольного учреждения (детский сад № 262) раскинулось на территории бывшего детсада. Старое здание было снесено в прошлом году. По оценке специалистов, оно не подлежало ремонту.

В четырехэтажном корпусе площадью более семи тысяч квадратных метров смогут комфортно разместиться свыше 320 ребятишек. Для сравнения, в городе по стандартному проекту возводятся детские сады на 220 мест, после реконструкции старых учреждений дополнительно создаются 80-120 мест.

Новый детский сад появится в городе благодаря национальному проекту "Демография". На эти цели из консолидированного бюджета выделено порядка 400 миллионов рублей. Мэр Анатолий Локоть отметил, что строительство ведется за счет федеральных бюджетных средств, но муниципалитет всегда участвует в софинансировании, например, в оснащении оборудованием.

- В ходе рабочих поездок по районам я в первую очередь обращаю внимание на то, как выполняются нацпроекты и наши программы. Сейчас в городе развернуты работы в рамках нацпроектов "Демография", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", активно ведется благоустройство дворов по двум программам - федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" и муниципальной "Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска", которая сформирована по наказам избирателей депутатам Совета депутатов города Новосибирска и Законодательного собрания Новосибирской области. Не везде и не всегда все получается. Поэтому на месте я стараюсь выяснить проблемы, узнать о пожеланиях жителей. Здесь, где сегодня завершается строительство нового здания детского сада № 262, тяжело решался вопрос с коммуникациями. Технически сложно было вынести коммуникации и не отключить близлежащие жилые дома. Но все сделано в срок, - рассказал об объекте мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Фото: Татьяна Кравченко

Глава города сообщил, что данный детсад - один из десяти, которые будут введены в строй в этом году. Объект находится в высокой степени готовности. Представители подрядной организации сообщили, что здание будет готово к сдаче в ноябре этого года. Собственно, внутри уже ведется отделка просторных помещений, в здании будет умная система вентилирования, которая позволит зимой не открывать окна и не допускать сквозняков.

По завершении работ будет выполнено благоустройство прилегающей территории. Как пояснили строители, вынос коммуникаций потребовал сноса деревьев - старых тополей. Вместо них будет высажена липовая аллея.

Буквально через дорогу, также на улице Авиастроителей, в этому году будет выполнена первая очередь благоустройства сквера. Как напомнила заместитель мэра - начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, в этом месте сквер был всегда, но много лет территория была заброшенной и на ней размещалось кафе "Карат", деятельность которого вызывала претензии правоохранительных органов и жителей района. Поэтому принято решение о сносе здания и восстановлении сквера.

- Территория будет благоустроена и станет частью обновленной зеленой зоны - общественным пространством, комфортным для отдыха, прогулок. Кроме того, на этой площадке по проекту "Территория детства" появится детская площадка со спортивными тренажерами, - рассказала Анна Терешкова.

Мэр Анатолий Локоть оценил инициативу администрации Дзержинского района, которая поддержала предложение жителей, и приступила к благоустройству сквера на ул. Авиастроителей.

- Этот опыт, считаю, должен послужить примером другим районам. На преображение территории потребуется несколько лет. Коллектив завода им. Чкалова также изъявил желание поучаствовать в этом процессе. В соответствии с намеченным графиком в этом году мы высадим здесь деревья, в следующем - завод намерен восстановить фонтан, - сообщил мэр Анатолий Локоть.

Муниципальное учреждение "Дзержинка" уже заказало 60 кустарников и 50 крупных деревьев (ель, липа) из лучших питомников. Также будет обустроен газон и отремонтированы малые архитектурные формы.