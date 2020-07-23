В Новосибирске к молодежному чемпионату мира (МЧМ) по хоккею, который пройдет в 2023 году, намерены возвести и реконструировать несколько знаковых объектов. В том числе долгострой с полувековой историей - гостиницу "Турист".

"Турист" дождется первых гостей в 2023 году, через 55 лет после начала строительства. Фото: Татьяна Кравченко

"Турист" в центре левобережья, на площади Карла Маркса, строится с 1968 года. В 1985-м стройка была "заморожена". На протяжении последних лет общественность, архитекторы, градостроители предлагали то снести долгострой, то завершить, то превратить в музей. Только в 2018 году нашелся инвестор - компания АСК, которая решила реанимировать объект, придав ему многофункциональность. Помимо гостиницы, в здании с разной этажностью предлагается разместить медицинские центры и другие учреждения. В пристройке "Туриста" будут находиться три конгресс-зала, самый большой - на 700 мест. Там же - апартаменты, конференц-залы, переговорные, фитнес-клубы, рестораны и магазины, а в цоколе обустроят парковку.

По плану, высотное здание и часть многофункционального комплекса будут сданы в 2023 году - к МЧМ. Эксперты прогнозируют заполняемость всех 265 номеров, учитывая близость "Туриста" к будущей ледовой арене, где пройдут матчи.

Директор компании АСК Валерий Кокорин отметил, что из-за пандемии коронавируса строительство не останавливалось. Основной корпус многофункционального центра (МФЦ) "подняли" до 25 этажа. Сейчас монтируют стеклянные панели фасада, ведут работы по усилению плит перекрытий, обустройству лифтовых шахт. Долгострой "раздели": с него сняли около четырех тысяч тонн конструкций, разобрали два верхних этажа из железобетона. После чего усилили необходимые элементы и надстроили семь этажей. Таким образом, высотность объекта увеличилась на пять этажей. В целом это значительно облегчило здание, позволило его вытянуть - так оно лучше вписывается в силуэт площади.

- К 1 августа подойдем к высотной отметке, за две недели закончим монтаж. Нам немного помещала ситуация с Covid-19 - из-за введенных ограничительных мер и закрытия границ затормозились поставки комплектующих материалов. Но в целом сроки строительства мы выдерживаем, - сказал Валерий Кокорин.

В августе строители приступят к устройству подземного перехода к метро. Один из павильонов метрополитена "Станция "Площадь Маркса" (со стороны улицы Ватутина) демонтируют, вместо этого выход и вход в метро будет организован внутри здания гостиницы. Впервые в новосибирском метрополитене появятся лифты.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что преобразования не затронут сложившийся в районе площади Маркса транспортный каркас.

Одновременно в Новосибирске ведут работы на трех спортивных объектах. На левом берегу Оби создается новая ледовая арена, на правом - реконструируют ледовый дворец спорта "Сибирь" и бывшее здание кинотеатра "Космос", в котором будут созданы все условия для тренировки юных спортсменов - воспитанников Новосибирского центра высшего спортивного мастерства и Школы хоккейного мастерства.

Реконструкция здания "Космоса" ведется по концессионному соглашению, заключенному в 2018 году между мэрией и ООО "Центр хоккейного мастерства" (ЦХМ) на тридцать лет. После реконструкции полезная площадь здания, которое многие годы стояло заброшенным, увеличится с полутора до трех тысяч квадратных метров - за счет добавления цокольного этажа, где разместятся раздевалки, кофейня и бассейн (ввод в эксплуатацию запланирован на втором этапе).

Одним из условий соглашения является сохранение традиционного облика фасада. Даже историческое название - "Космос" - останется неизменным. Кроме того, пятнадцать часов в неделю руководство ЦХМ обязано предоставлять для бесплатных занятий воспитанников муниципальных учреждений города.

- Руководство компании-концессионера выразило готовность сдвинуть сроки сдачи центра на год раньше - то есть на сентябрь 2020 года. Мы готовы помогать партнерам в реализации планов. По соглашению концессионер вкладывает в реконструкцию не менее семидесяти миллионов рублей, но видно, что затраты существеннее - проведена кардинальная перепланировка здания, усилена конструкция, заменена крыша. Уже закуплено специальное оборудование для индивидуальных занятий, профессиональной подготовки хоккеистов, совершенствования их мастерства, - сообщил на выездном совещании мэр Анатолий Локоть.

Директор ЦХМ Артем Блукке пояснил, что с открытием "Космоса" многие проблемы в подготовке хоккеистов будут решены. Спортсмены смогут отрабатывать технику и оттачивать мастерство под присмотром тренеров.

- На первом этаже спортивного центра разместится основная зона профессиональной подготовки хоккеистов. Здесь обустроены две мини-площадки с искусственным льдом. На втором этаже - зоны функциональной и общефизической подготовки, - рассказала фитнес-директор ЦХМ "Космос" Наталья Целева. - Здесь будут два специальных тренажера - такие есть только в двух московских центрах. Это хоккейная беговая дорожка для оттачивания техники катания и бросковая зона с искусственным льдом.