Жители Кузбасса смогли защитить территорию от варварской золотодобычи

Разведку запасов золота в живописном уголке Горной Шории полностью прекратили после протестов местных жителей, которых поддержала власть и правоохранительные органы.

Поселок Усть-Кабырза и его окрестности - одно из красивейших мест в Кузбассе: быстрые речки, где водится хариус, поросшие хвойным лесом высокие скалы, чистейший воздух. И когда здесь загудели самосвалы с погрузчиками, тракторы и буровые установки, для местных словно грянул гром среди ясного неба. Оказалось, что ООО "ЮжКузбассЗолото" начинает геологическую разведку запасов россыпного золота близ шорских поселков Сензас и Парлагол. Лицензию компания получила в упрощенном порядке - по заявительному принципу, без аукциона. А согласно федеральному законодательству, компания-разведчик, или первооткрыватель месторождения получает приоритетное право на его последующую отработку.

"Позже мы узнали, что лицензия выдана до 2024 года. Местные жители встали стеной и не пропускают технику. Стояли весь день, ночь. Стоят и сейчас", - сообщил в соцсети один из пользователей. После этого глава района Владимир Макута собрал экстренное совещание, пригласив на него шорских активистов. Постановили начать переговоры с ООО о добровольном прекращении работ. Сельский сход в Усть-Кабырзе это одобрил. Но недропользователь все тянул с ответом, продолжая разведку.

- А велась она с нарушениями, которые были обнаружены во время оперативного рейда в расположение геологоразведочной партии. Глава района с представителями лесничества и силовых структур, выехав на место, зафиксировали многочисленные повреждения деревьев, уничтожение краснокнижного лишайника и так далее. Тяжелая техника передвигалась вне дорог - через лес и по реке. Протоколы и акты о нарушениях передали в правоохранительные органы, - рассказала "РГ" пресс-секретарь главы Таштагольского района Марина Кустова. - Лишь после этого компания "ЮжКузбассЗолото" вывезла с территории всю технику и буровые установки. Разведка полностью прекращена. В этом районе решено создать территории традиционного природопользования коренного народа. Шорская община уже подготовила документы для закрепления за Усть-Кабырзинским сельским поселением такого статуса. Он сделает невозможным проведение геологоразведки и добычу полезных ископаемых. К слову, лицензия на разведку запасов россыпного золота в этих местах выдана еще одной компании. Хотя начинать работы она в ближайшее время и не планировала.

При этом, по словам Кустовой, вызывает тревогу деятельность организаций, которые уже добывают драгметалл в районе. Так, недавно спутниковые данные подтвердили: река Мунжа возле поселка Килинск приобрела желтый цвет именно из-за действий золотодобывающей артели. Компания наказана административным штрафом в размере 350 тысяч рублей. Районные власти настроены решительно: добиться от старателей цивилизованной работы.

Увы, золотодобытчиков и в других местах Кузбасса штрафуют регулярно. Однако нарушения повторяются. Это заставило руководство области обратиться в минприроды РФ с просьбой приостановить в регионе упрощенную выдачу лицензий на предоставление участков недр для геологического изучения запасов россыпного золота. Теперь такие лицензии распределяются только через аукционы.

Прямая речь

Андрей Панов, замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии:

- Жалобы на помутнение воды в кузбасских реках в связи с работой золотодобытчиков регулярно появляются в соцсетях. Причины понятны. Во-первых, только в Тисульском районе в прежние годы было получено больше тридцати лицензий на геологическую разведку и добычу золота. Это слишком много для сравнительно небольшой территории. Во-вторых, золотодобытчики работают с нарушениями. В 2020 году уже возбуждены административные дела в отношении двух артелей, проводятся расследования. Деятельность еще одной золотодобывающей компании приостановлена по решению суда. Информация о нарушениях направлена в Росприроднадзор, Сибнедра и Роснедра для отзыва лицензии на добычу россыпного золота.