Кадыров объяснил происхождение его фото с двумя пулеметами

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал своим подписчикам историю появления его фотографии с двумя пулеметами. Как сообщил политик, оружие принадлежит Росгвардии.

- На ранее опубликованной мной фотографии с двумя пулеметами многие задавались вопросом о законности его хранения. Пользуясь случаем, отвечаю: это оружие Росгвардии, хранится согласно всем требованиям инструкции. Я сам военный человек и поэтому периодически проверяю, как личный состав следит за правилами содержания оружия, - написал Кадыров на своей странице в "ВКонтакте".

Он отметил, что снимок сделали во время одной из проверок хранения оружия и призвал не переживать по этому поводу.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о присвоении главе Чечни звания генерал-майора Росгвардии.