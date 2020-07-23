В КЧР обнаружено тело утонувшего в канале сотрудника МЧС

На берегу Большого Ставропольского канала в Карачаево-Черкесии обнаружено тело сотрудника МЧС, который утонул при падении в водоем автомобиля Subaru.

Как сообщает ТАСС, погибший был найден недалеко от поселка Водораздельный рядом с Кубанским водохранилищем. Мужчину разыскивали шесть суток.

Трагедия произошла ночью 17 июля около села Ильичевское Прикубанского района республики. Автомобиль с двумя сотрудниками МЧС сорвался в Большой Ставропольский канал.

Машину и тело водителя водолазы извлекли на следующий день, а другого погибшего сразу обнаружить не удалось. Сильным течением его через несколько дней вынесло к плотине.