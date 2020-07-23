В Невинномысске загорелась крыша маслоэкстракционного завода

В моногороде Невинномысске в Ставропольском крае загорелся маслоэкстракционный завод. Пожар вспыхнул на крыше и сразу охватил большую площадь, сообщили в ГУ МЧС Ставрополья.

- Сообщение о возгорании получено сегодня в 14:50 по московскому времени. К моменту прибытия пожарных к объекту, огонь охватил около 500 квадратных метров рубероидной кровли здания завода, - говорится в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства.

На месте сейчас с огнем борются 45 человек и 15 единиц техники, пожару присвоили третий ранг сложности. Завод находится в промышленной зоне рядом с железнодорожной веткой в западной части города, однако рядом с ним есть жилой район с частными домами.