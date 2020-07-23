Число ЧП и преступлений на транспорте в период карантина снизилось

Северо-Западное управление на транспорте СК РФ занимается любыми происшествиями "на земле, в небесах, и на море". Не каждое из них становится поводом для возбуждения уголовного дела. Однако к ЧП такой направленности всегда привлекается повышенное внимание. Почему - корреспонденту "РГ" рассказал и.о. руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ Павел Выменец.

Павел Сергеевич, зона контроля вашего ведомства - "на земле, в небесах и на море". О каких тенденциях за последнее время можно говорить в сфере преступлений на транспорте?

Павел Выменец. Следует отметить, что каждое уголовное дело в сфере транспортной безопасности характеризуется особой спецификой, сложностью организации и трудоемкостью исполнения отдельных следственных действий (осмотр, следственный эксперимент, проверка показаний на месте), требующих практических знаний и опыта, продолжительной масштабной подготовки для обеспечения участия в них различных специалистов, возможности применения соответствующих транспортных средств, криминалистической техники и создания надлежащих условий внешней среды.

Несмотря на принимаемые следственным управлением меры профилактического характера, избежать происшествий на объектах транспорта не всегда получается, что в большинстве случаев обусловлено человеческим фактором. Вообще, говорить о каких-либо тенденциях преступлений в сфере транспорта - трудно, а сравнивать происшествия в таких разных в техническом отношении направлениях - невозможно. Даже происшествия в отдельной сфере транспорта невозможно сравнивать, поскольку существуют различные виды транспорта, как и причины происшествий с их участием.

Сейчас проводится экспертиза по делу об обрушении моста в Мурманской области. Какие предварительные выводы следствия вы можете обнародовать?

Павел Выменец: Все основные работы на месте происшествия завершены, мост будет восстановлен в третьем квартале. Назначены необходимые экспертизы, которые дадут ответ на вопрос, как должностными лицами осуществлялся контроль за техническим состоянием моста. Достаточно старый, он был построен в 1930-е годы, а в 2014 году проводился капитальный ремонт моста. Перед экспертами мы поставили вопрос о причинах обрушения: были это конструктивные недочеты в период проектирования и строительства, при ремонте, или же сооружение просто ненадлежащим образом содержалось.

Есть также версия, что еще накануне происшествия стало известно, что одна из опор моста утратила устойчивость. Ее пытались укрепить собственными силами, камнями и щебнем. Из-за этого сузилось русло реки, вода стала оказывать большее давление на опоры. Но окончательный ответ даст только экспертиза.

В интернете есть комментарии с указанием, что за этим ЧП могут последовать аналогичные обрушения в других регионах СЗФО. Какое внимание вы уделяете подобным сигналам?

Павел Выменец: Мы обязательно следим за подобными сообщениями. Я направил письма в адрес ответственных лиц Калининградской, Северной и Октябрьской железных дорог, чтобы они провели обследование всех железнодорожных мостов, которые находятся в зоне их ответственности

Лето - период массовых несчастных случаев на воде. Для Петербурга это часто гибель людей на прогулочных судах - например, из-за отсутствия спасжилета. Но почему ответственность несет владелец - ведь пассажир осознает риски?

Павел Выменец: Отсутствие хотя бы одного спасательного жилета может привести к трагедии. В Коми местный житель перевозил пассажиров с одного берега на другой - разумеется, без всяких спасательных средств. Когда лодка перевернулась, погибли мужчина и ребенок - у них не было шансов. Вина лежит на капитане - прежде всего потому, что он несет ответственность и за судно, и за пассажиров. А у нас часто надеются на авось, хотят заработать немного больше, соглашаясь взять на борт больше пассажиров, чем это разрешено. Ценой становится человеческая жизнь.

У вас в производстве сейчас сразу два дела транспортных полицейских, связанных с наркотиками. Это совпадение или действительно существует такая проблема?

Павел Выменец: Дела возбуждены в Калининграде и в Санкт-Петербурге. Сотрудники полиции обвиняются в том, что подбросили наркотики. При этом, если в Калининграде это было желание "повысить показатели" и получить премию, то в Петербурге - вымогательство. С наркозависимого полицейские один раз получили деньги около 300 тысяч рублей за невозбуждение уголовного дела, хотя сами подкинули ему наркотик. А во второй раз к нам пришла его супруга и сообщила о происходящем. И хотя с момента совершения преступления прошло несколько лет, мы смогли собрать доказательную базу. Сотрудники полиции сейчас находятся под следствием. По данному уголовному делу привлечены два оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков СПБ ЛУ МВД России на транспорте, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В Калининграде заместителю начальника и оперуполномоченному отдела по контролю за оборотом наркотиков Западного ЛУ МВД России на транспорте избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Не связанное с происшествиями направление вашей работы - невыплата заработной платы. В начале этого года мы с вами обсуждали дело Мурманского морского пароходства. Оно длится с 2018 года - конец виден?

Павел Выменец: Наша цель - погасить задолженность. У пароходства задолженность в разное время колебалась от 30 до 150 миллионов рублей. Владелец выводил средства компании под собственные нужды, и это привело к тому, что компания оказалась в очень бедственном положении. Купил, например, картину, рыночная стоимость которой оценивается в пять миллионов долларов. На момент возбуждения уголовного дела в пароходстве работало 512 человек, сейчас - не более ста. Выплаты он начал только после того, как мы поместили собственника под домашний арест. Сейчас дело находится в суде, а задолженность по зарплате полностью погашена перед работниками.

В целом могу сказать, что количество сообщений о невыплате заработной платы всплеска у нас не произошло. Сейчас у нас в производстве два подобных уголовных дела, но оба были начаты до периода пандемии.

Хочу обратить внимание, что в период пандемии следственное управление свою деятельность не прекращало, что отвечает требованиям закона, направленного на защиту прав участников уголовного судопроизводства. И подводя итоги полугодия, мы констатировали, что, несмотря на имеющиеся проблемы, связанные с пандемией, нам удалось не только не снизить темны и качество работы, но и превзойти результаты аналогичного периода прошлого года, за что хотелось бы поблагодарить коллектив следственного управления и наших коллег из иных ведомств, вместе с которыми мы осуществляем борьбу с преступностью.