Северный флот покажет в День ВМФ всплытие подлодки и высадку морпехов

В Североморске 26 июля, после военно-морского парада Северный флот представит 14 динамических эпизодов. Будет разыграно театрализованное представление, а корабли выполнят различные элементы боевых упражнений.

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, базовые тральщики продемонстрируют элемент противоминного обеспечения развертывания ударных сил флота методом проводки за тралами. Потом экипажи дизель-электрической подводной лодки "Калуга" и атомной подлодки "Псков" на глазах у зрителей выполнят погружение под воду. Через некоторое время они отработают элемент всплытия.

Одним из ярких эпизодов праздника станет бой за высадку морпехов на побережье при поддержке авиации. Здесь будет задействован большой десантный корабль "Кондопога" и катера.

А откроет праздник на воде выстрелами из салютных артиллерийских установок большой противолодочный корабль "Североморск". Кстати, сегодня он в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море выполнил зенитные стрельбы в рамках учения по действиям одиночного корабля в море.

Практический эпизод отработали расчеты зенитно-ракетных комплексов "Кинжал", выпустившие ракеты по имитируемой воздушной цели.