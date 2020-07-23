Театр "Приют комедианта" выпустит две премьеры в августе

Театр "Приют комедианта" приступает к репетициям. 34-й театральный сезон начнется с двух премьер. 21 и 22 августа здесь выпустят спектакль "Это все она" с актрисой Юлией Ауг в главной роли. А 27 и 28 августа состоится показ "Русской классики" Дмитрия Волкострелова.

Пьесу "Это все она" современного драматурга Александра Иванова поставит выпускник Школы-студии МХАТ, ученик Кирилла Серебренникова Александр Созонов в тандеме с художником Павлом Семченко (Инженерный театр АХЕ). Этот спектакль станет не только первой премьерой "Приюта комедианта" после карантина, но еще и возвращением на петербургскую театральную сцену Юлии Ауг в качестве актрисы после 15-летнего перерыва.

Александр Созонов начал репетировать перед всеобщим переездом в сеть, репетиции продолжились во время карантина в онлайн-формате. По словам режиссера, перенос премьеры, вынужденная изоляция и тотальный переход общения в сеть сделали материал актуальнее.

"Это все она" рассказывает историю рядовой российской семьи. После смерти отца отношения между матерью и сыном похожи на холодную войну. Чтобы разобраться в чувствах подростка и помочь ему, мать регистрирует фейковый аккаунт под именем девушки Тоффи и начинает переписываться с парнем. Герои не просто общаются, а становятся друзьями. Но как теперь объединить разные личности - настоящие, которые продолжают жить в конфликте, и выдуманные? Как считает Созонов, "изоляция сделала эту пьесу не придуманной историей, а рассказом о том, что происходит с нами каждую секунду. И после выхода с карантина, с одной стороны, нам хочется встречаться, обниматься, ходить в театр. А с другой, понять, что мы пережили. Почему начали думать, действовать, работать, дышать иначе? И эта пьеса позволяет это сделать".

Спектакль "Русская классика" был готов в марте, но премьеру сыграть не успели - театр закрыли. Его поставил режиссер Дмитрий Волкострелов, создатель "театра post" (независимая театральная группа из Петербурга), художественный руководитель Центра им. Мейерхольда. Можно ли поставить в театре "русскую классику"? С этого вопроса начался поиск. Спектакль объединяет десятки текстов, созданных в период с 1799 года (родился Пушкин) по 1904 год (умер Чехов). Однако на каждом показе спектакля актеры обращаются к разным текстам.

Во время репетиций Волкострелов попросил каждого актера выбрать десять ключевых событий этого времени - по одному на десятилетие. Списки не совпали, поэтому режиссер решил выпустить пять версий спектакля.

- Мы не просто взяли тексты русских классиков, перемешали их и что-то с ними делаем, - рассказал Дмитрий Волкострелов. - Скорее, мы пытаемся оказаться в этом пространстве и времени. Есть несколько слоев действия. Неизменный - актеры, их поведение, то, что они делают. А вот музыка и видео в спектакле каждый раз новые - в зависимости от исторических событий, выбранных конкретным артистом. Например, мы всегда будем упоминать отмену крепостного права - пожалуй, одно из ключевых событий в истории России вообще. И в зависимости от варианта спектакля - разные факты: казнили Рылеева, произошел пожар в Москве в 1812 году, обнаружили "Слово о полку Игореве"…

Каким будет формат показа спектаклей? Пока театр разрабатывает новый план рассадки зрителей на безопасном расстоянии и не открывает продажу билетов. Но уже сейчас на сайте театра можно записаться в Лист ожидания - тем, кто хочет увидеть премьеры в числе первых, отправят специальную рассылку за два дня до официального старта продаж.