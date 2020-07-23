В Карелии девятилетняя девочка погибла в ДТП

В Олонецком районе Карелии на 293-м километре федеральной трассы "Кола" произошло ДТП, в результате которого погибла девятилетняя девочка. Об этом сообщили в четверг в Госавтоинспекции Карелии.

63-летний водитель двигался в сторону Петрозаводска. По непонятным пока причинам его иномарка съехала с трассы и опрокинулась. Это случилось днем в 14.35. В салоне автомобиля находились трое несовершеннолетних детей. Девочка погибла на месте ДТП, а два мальчика - восьми и 15 лет получили травмы.

Все пострадавшие - жители Ленинградской области.