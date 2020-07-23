В Карелии из-за нехватки мест на кладбище людей начали хоронить в лесу

В городе Медвежьегорске из-за нехватки мест на городском кладбище людей начали хоронить в лесу. Районная прокуратура провела проверку и по решению суда заставит чиновников выделить новый участок под кладбище, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выяснили, что земельный участок, на котором располагается место погребения, фактически исчерпал свои ресурсы. Кроме того, его границы не определены, а альтернативное место не сформировано.

Что самое поразительное, в муниципалитете нет специализированной службы по вопросам похоронного дела, полномочия по его организации не возложены ни на одно муниципальное учреждение. Как посчитало надзорное ведомство, это создает угрозу окружающей среде, здоровью людей и нарушает права граждан.

Суд удовлетворил исковое заявление прокурора полностью. Власти обязаны организовать специальную службу, обозначить границы земельного участка для погребения, которое должно отвечать этическим, санитарным и экологическим требованиям. Решение вступило в законную силу.

Внесено также представление и в адрес лесничества, допустившего самовольное занятие участков, относящихся к землям лесного фонда, под захоронения.