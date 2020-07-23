В Карелии ужесточили ряд ограничений из-за COVID-19

В Карелии ужесточили некоторые ограничения из-за коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал глава республики.

Во-первых, работающим пенсионерам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции, продлят больничные листы до 9 августа. Во-вторых, число участников массовых мероприятий, которые проводятся на территории региона, ограничили до 20 человек. В-третьих, все возвращающиеся из-за рубежа жители Карелии должны пройти двухнедельный карантин. Все эти меры, по утверждению властей, приняты из-за отсутствия устойчивого снижения заболеваемости в регионе.

На сегодняшний день в республике 28 новых случаев COVID-19, в том числе у четверых детей. Умер житель Прионежского района, 1977 года рождения. Всего от коронавируса погибли 13 человек. Всего в республике зарегистрировано 2067 человек с подтвержденным диагнозом.