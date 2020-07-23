В Ленобласти нашли два шведских редута времен Северной войны

Петербургские археологи обнаружили в Кингисеппском районе два шведских бастионных редута времен Северной войны. Они находятся на мысе Колгомпя - это северо-восточная оконечность Сойкинского полуострова, южное побережье Финского залива.

Укрепления состоят из земляного вала с бруствером, внутренней площадки и рва. Длина каждой стороны южного редута - около 59 метров. Северный же редут основательно разрушен - от него сохранился только один угол. Археологи уверенно датируют сооружения XVII-XVIII веками. Об этом говорят как особенности постройки, так и характерные для того времени свинцовые пули и фрагмент корпуса ручной гранаты, найденные поблизости.

Окрестности мыса Колгомпя связаны с рядом сражений, отмечают ученые. Наиболее значимое из них - "Бой за Сойкину мызу" или "Битва у деревни Криворучье". Оно произошло в октябре 1708 года и стало заключительным этапом неудачного похода шведского генерала Георга Любекера на Петербург. Здесь, на мысу Колгомпя, шведский корпус встал, готовясь к эвакуации водными путями. В этом месте довольно мелко, зато удобно обороняться. Кстати, перед посадкой на корабли шведы уничтожили около шести тысяч лошадей, чтобы они не достались врагу.

- Обнаруженные нами редуты прикрывали единственный проход на оконечность мыса. Они были созданы для того, чтобы защитить эвакуацию корпуса, - отмечает научный сотрудник лаборатории археологии СПбГУ Кирилл Шмелев.

В конечном итоге русские войска захватили редуты, но свою функцию они выполнили - большая часть шведского корпуса оказалась на кораблях.

Археологи планируют продолжить изучение мыса Колгомпя. В том числе предполагаются подводные исследования и поиск захоронений участников сражения. Результатом может стать комплексная реконструкция поля сражения.