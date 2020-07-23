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Рубрика: Происшествия

В Петербурге завели дело на квест, где ребенок сломал позвоночник

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении конторы, которая организует квесты. Визиту следователей предшествовал несчастный случай.

Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Царское Село"
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Как сообщает СК по Санкт-Петербургу, 11-летний мальчик во время квеста провалился в люк на полу и упал с высоты почти 2,5 метров на бетонный пол.

Сам люк был никак не обозначен, там имелась лестница, но ребенок ее не заметил. А на полу не имелось никаких приспособлений, чтобы смягчить удар. В результате школьник получил перелом позвоночника.

Сейчас мальчик в больнице, а организаторы квестор общаются со следователями. Конторе вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

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