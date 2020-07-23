В Петербурге завели дело на квест, где ребенок сломал позвоночник

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении конторы, которая организует квесты. Визиту следователей предшествовал несчастный случай.

Как сообщает СК по Санкт-Петербургу, 11-летний мальчик во время квеста провалился в люк на полу и упал с высоты почти 2,5 метров на бетонный пол.

Сам люк был никак не обозначен, там имелась лестница, но ребенок ее не заметил. А на полу не имелось никаких приспособлений, чтобы смягчить удар. В результате школьник получил перелом позвоночника.

Сейчас мальчик в больнице, а организаторы квестор общаются со следователями. Конторе вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.