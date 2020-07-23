В Поморье сотрудники детсада в наказание одели мальчиков в платья

В Архангельской области полиция начала проверку по факту принудительного переодевания мальчиков в платья в одном из детских садов города Котласа.

Как сообщили "РГ" в УМВД по Архангельской области, с заявлением в полицию обратилась мама одного из мальчиков.

- Она сообщила, что ее сына в детском саду принудительно переодели в платье. Полиция Котласа начала проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - пояснил начальник отдела информации и общественных связей регионального УМВД Иван Распутин.

Инцидент произошел еще в начале года. Как стало известно, воспитатель детсада заставила двоих мальчиков надеть платья, при этом другие дети над ними смеялись. Причиной странного воспитательного приема якобы стало непослушание. Свидетелями наказания с переодеванием были несколько сотрудников детского сада.

В прокуратуре Архангельской области сообщили, что вскоре после случившегося родители обратились в Котласскую межрайонную прокуратуру. По поручению надзорного органа комитет по образованию Котласа провел проверку. Факты переодевания мальчиков в платья подтвердились, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Но родители на этом не остановились и решили добиваться возбуждения уголовного дела. По имеющимся данным, они располагают видеозаписью, на которой видно, как сотрудники детсада ведут мальчиков в платьях.

Ситуацию также взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Архангельской области Ольга Смирнова.