Новости

В Поморье сотрудники детсада в наказание одели мальчиков в платья 16:12
Путин пошутил про оговорку в "сотенку миллиардов" 16:03
Мирча Луческу возглавил киевское "Динамо" 16:01
В Невинномысске загорелась крыша маслоэкстракционного завода 15:58
Испанский суд пытается вернуть каталонских политиков в тюрьму 15:53
В Китае рядом с терракотовой армией нашли "нефритовую" гробницу 15:53
Во Владимирской области опровергли "двойное" заражение медика COVID-19 15:48
Кремль оценил первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае 15:46
Саудовский король успешно перенес операцию по удалению желчного пузыря 15:46
Володин посетит строящиеся больницы в Саратовской области 15:39
В Болгарии из-за антиправительственных протестов в отставку ушли 4 министра 15:37
Форум "Сильные идеи для нового времени" придаст новый импульс деловой активности в России 15:37
В Татарстане задержали группу обнальщиков, заработавших 37 миллионов 15:36
Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон станут героями странного мультика 15:31
Сергунина назвала самые популярные онлайн-сервисы для бизнеса 15:30
Американцев поразил советский шагающий экскаватор 15:29
По соцконтракту можно будет собрать ребенка в школу 15:22
Объявлена дата премьеры новых сезонов "Симпсонов" и "Гриффинов" 15:18
Госдума может до конца года отменить комиссии на оплату услуг ЖКХ 15:17
Матвиенко: По итогам сентябрьских выборов сменятся 5-7 сенаторов 15:04
Россияне стали меньше доверять искусственному интеллекту из-за пандемии 14:55
Новому Renault Duster в России быть. Компания опровергла слухи 14:53
Бомбардировщики Ту-22 провели патрулирование над Черным морем 14:52
Матвиенко: РФ готова сотрудничать с США при любом американском лидере 14:51
Лукашенко потребовал решительно реагировать на деструктив и угрозы в СМИ 14:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кассационный суд обязал тщательней делить имущество при разводе
Кассационный суд обязал тщательней делить имущество при разводе
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
23.07.2020 16:12
Рубрика: Происшествия

В Поморье сотрудники детсада в наказание одели мальчиков в платья

Текст: Марина Ледяева

В Архангельской области полиция начала проверку по факту принудительного переодевания мальчиков в платья в одном из детских садов города Котласа.

Как сообщили "РГ" в УМВД по Архангельской области, с заявлением в полицию обратилась мама одного из мальчиков.

В Новороссийске годовалый ребенок погиб в частном детсаду

- Она сообщила, что ее сына в детском саду принудительно переодели в платье. Полиция Котласа начала проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - пояснил начальник отдела информации и общественных связей регионального УМВД Иван Распутин.

Инцидент произошел еще в начале года. Как стало известно, воспитатель детсада заставила двоих мальчиков надеть платья, при этом другие дети над ними смеялись. Причиной странного воспитательного приема якобы стало непослушание. Свидетелями наказания с переодеванием были несколько сотрудников детского сада.

В прокуратуре Архангельской области сообщили, что вскоре после случившегося родители обратились в Котласскую межрайонную прокуратуру. По поручению надзорного органа комитет по образованию Котласа провел проверку. Факты переодевания мальчиков в платья подтвердились, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Но родители на этом не остановились и решили добиваться возбуждения уголовного дела. По имеющимся данным, они располагают видеозаписью, на которой видно, как сотрудники детсада ведут мальчиков в платьях.

Ситуацию также взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Архангельской области Ольга Смирнова.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

Главное сегодня

Кремль оценил первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Госдума может до конца года отменить комиссии на оплату услуг ЖКХ
Бомбардировщики Ту-22 провели патрулирование над Черным морем
Гражданское оружие будут отслеживать виртуально
Операция по обезвреживанию захватившего заложника в Полтаве завершена
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
На ростовской АЗС машины заправляли водой вместо бензина