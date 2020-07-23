В СК опровергли информацию об ошибочном обыске в Калининграде

Калининградские следователи опровергли информацию об ошибочном обыске, который полиция провела в квартире жителя Калининграда. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, законность обыска подтвердил суд.

Все началось вечером 23 июня. По версии следствия, компания мужчин пришла в супермаркет на улице Карла Маркса без масок. Кассир отказался обслуживать калининградцев. В ответ они принялись снимать происходящее на видео, заблокировали проходы покупателей к кассам.

В магазин прибыл наряд полиции, и 50-летний мужчина обругал младшего лейтенанта грубой нецензурной бранью. При этом, как полагает следствие, приятели подозреваемого продолжали снимать инцидент на видео.

В отношении калининградца возбудили уголовное дело по статье "публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". К подозреваемому и двум свидетелям правоохранители пришли с обыском, чтобы изъять видеозаписи, зафиксировавшие преступление.

Позже в ряде СМИ появилась информация о неправомерном обыске. Мужчина, к которому нагрянули сотрудники полиции, заявил, что обыск провели по ошибке и что его избили на глазах у семьи.

В следственном управлении подтвердили, что ошибки не было, мужчина действительно является свидетелем по уголовному делу. Что касается избиения, эту информацию проверят в рамках следствия.