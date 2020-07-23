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23.07.2020 11:09
Рубрика: Происшествия

В Вологодской области черные риелторы убили и расчленили двух пенсионеров

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)

В Вологодской области в лесном массиве следователи обнаружили расчлененное тело 67-летнего мужчины. По предварительным данным, пенсионера убили ради четырехкомнатной квартиры в центре Вологды. Подозреваемые задержаны, сообщает Следственный комитет по Вологодской области.

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В ведомстве считают, что это уже вторая жертва группировки черных риелторов, деятельность которой недавно была раскрыта следователями.

Все началось с того, что в Следственном комитете по Вологодской области начали расследовать уголовное дело о пропаже 64-летнего пенсионера. Он перестал выходить на связь зимой 2020 года. Следователи обыскали всю квартиру и не нашли там документов мужчины. А весной из другого региона по этим же документам неизвестные пытались продать квартиру вологжанина.

В итоге продавец квартиры был задержан. Изначально он пытался представиться именем пропавшего пенсионера. Но следователи быстро вскрыли обман. Мужчину, а также трех его подельников задержали. По версии регионального СК, четверка завладела документами на квартиру, планировала ее продать, а деньги поделить. Следователи понимали, что настоящий владелец квартиры скорее всего мертв и активно вели поиски.

Следователи сосредоточились на локации у дачи одного из задержанных. Искали следы. Наконец тело погибшего было обнаружено. В региональном СК говорят, что пенсионера вначале расстреляли, а потом расчленили. В ведомстве не исключали, что на счету группировки могут быть и другие преступления. Подозрения подтвердились: в машине одного из подозреваемых были обнаружены документы на имя 67-летнего вологжанина.

Сотрудники СК стали выяснять данные о личности этого человека. Оказалось, что паспорт принадлежит довольно состоятельному мужчине, обладателю четырехкомнатной квартиры в центре Вологды. Он не выходил на связь с родственниками с конца прошлого года, но те в полицию не обращались, думали, что человек просто не хочет общаться.

Этот пенсионер также был убит. Его тело нашли возле даче одного из подозреваемых.

Сейчас следователи выясняют роль каждого из подозреваемых в этих преступлениях.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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