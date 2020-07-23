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23.07.2020 13:11
Рубрика: Происшествия

Вандалы повредили памятник "Полуторке" на Дороге жизни в Ленобласти

Текст: Светлана Цыганкова

В поселке Подборовье Ленинградской области вандалы повредили автомобиль-памятник знаменитой "Полуторки", которая в годы Великой Отечественной войны по Дороге жизни перевозила продовольствие и боеприпасы. Это сохранившийся экземпляр грузового автомобиля "ЗИС-5".

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Неизвестные разбили стекла в машине, помяли крышу и двери. Сейчас с этим разбираются сотрудники правоохранительных органов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили "РГ" в региональном СК.

Как добавил ТАСС директор музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни" Юрий Щеглов, а в их ведении и находится "Полуторка", после следственных действий автомобиль начнут приводить в порядок.

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