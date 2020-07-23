Вандалы повредили памятник "Полуторке" на Дороге жизни в Ленобласти

В поселке Подборовье Ленинградской области вандалы повредили автомобиль-памятник знаменитой "Полуторки", которая в годы Великой Отечественной войны по Дороге жизни перевозила продовольствие и боеприпасы. Это сохранившийся экземпляр грузового автомобиля "ЗИС-5".

Неизвестные разбили стекла в машине, помяли крышу и двери. Сейчас с этим разбираются сотрудники правоохранительных органов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили "РГ" в региональном СК.

Как добавил ТАСС директор музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни" Юрий Щеглов, а в их ведении и находится "Полуторка", после следственных действий автомобиль начнут приводить в порядок.