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Рубрика: Власть

Власти Петербурга хотят найти компромисс для "авторских баров"

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

В Петербурге принято решение о создании рабочей группы по внесению в законодательство дополнений, касающихся регулирования деятельности так называемых "авторских баров". Информация об этом размещена на сайте Правительства Санкт-Петербурга.

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Причина - вступление в силу 1 января 2021 года нового закона Санкт-Петербурга, запрещающего продажу алкоголя в заведениях общепита площадью менее 50 квадратных метров и последующий общественный резонанса и многочисленные обращения со стороны предпринимательского сообщества. Закон, инициированный депутатами, был принят в третьем чтении Законодательным собранием Санкт-Петербурга в начале этого месяца.

Фактически закон означает: многочисленные рюмочные и тому подобные заведения, как грибы расплодившиеся по Петербургу, и особенно на первых этажах жилых зданий, окажутся под запретом (если, конечно, не откажутся от продажи спиртного и не перепрофилируются, так как речь в законе идет именно о запрете на продажу алкоголя, а не о закрытии заведений). Не секрет, что многие из них работают и ночью, а кто-то и продает алкоголь сомнительного качества. Шум от таких точек общепита мешает горожанам. Собственно, именно исходя из интересов петербуржцев, особенно пожилых людей и детей, и был принят закон.

Но с другой стороны есть законопослушные предприниматели, у которых на той же площади менее пятидесяти метров - все вполне цивилизованно. На такие "авторские бары" нет шквала жалоб от жителей.

Рабочая группа должна тщательно изучить все нюансы и внести предложения по урегулированию ситуации. Дополнения, предложенные рабочей группой, должны устроить как жителей Санкт-Петербурга, так и предпринимателей, являющихся владельцами точек общепита, торгующих алкоголем.

Время принять поправки и дополнения к закону еще есть.

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