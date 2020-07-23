На Кубани суд оштрафовал мужчину за покупку леопарда

Приморский районный суд города Новороссийска рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Приморского края, которое возбудили по инициативе Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора. Сотрудники этого ведомства вскрыли факт незаконного содержания краснокнижного животного. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

Суд установил, что 14 июня прошлого года обвиняемый в передвижном зоопарке "Лигер" в Усть-Илимске Иркутской области, зная о том, что оборот леопардов в России разрешен в исключительных случаях, нарушив Федеральный закон "О животном мире", без разрешения (распорядительной лицензии), незаконно приобрел у директора, уголовное дело которого выделено в отдельное производство, за 150 тысяч рублей самку леопарда - особо ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу РФ и охраняемого международными договорами страны.

Затем он перевез животное из Иркутской области в Краснодарский край, где в частных домах Новороссийска незаконно содержал его в вольере.

Виновник полностью признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему штраф в 40 тысяч рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.