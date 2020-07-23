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23.07.2020 18:01
Рубрика: Власть

На юге России пройдут стрельбы из "атомных минометов"

Текст: Николай Грищенко

В 11 регионах юга России и Северного Кавказа одновременно начались двусторонние тактические учения. В маневрах также участвуют военнослужащие российских баз в Абхазии и Южной Осетии.

Всего в крупномасштабной тренировке задействованы свыше 10 тысяч солдат и офицеров, а также танки, БМП и артиллерия большой мощности.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
На Северном Кавказе в ходе проверки развернули атомные минометы

Как сообщает пресс-служба ЮВО, двусторонние учения пройдут с боевыми стрельбами на общевойсковых полигонах. Кроме того, с воздуха участников маневров обеспечат вертолеты и самолеты ВВС и ПВО округа. Они же произведут высадку боевых групп воздушного десанта.

На этапах боевой стрельбы задействованы батареи реактивных систем залпового огня "Торнадо" и "Град", самоходных установок "Мста-С", "Гвоздика", "Акация". Стрельбы также произведут минометы большой мощности "Тюльпан". Отметим, что 203-мм минометы, способные поражать цели атомными минами на расстоянии 20-ти километров, будут стрелять в этот раз обычными - фугасными зарядами.

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников поставил задачу обеспечить видеоконтроль со всех мест проведения учений в режиме реального времени.

- Видеосигнал должны обеспечивать купольные камеры, установленные на территории общевойсковых полигонов, а также видеокамеры беспилотных летательных аппаратов, - потребовал Дворников.

Маневры проходят в рамках подготовки к учениям "Кавказ-2020".

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