На Кубани бизнесу вернут деньги, потраченные на переход в онлайн-торговлю

Власти Краснодарского края хотят вернуть предпринимателям 100 процентов средств, которые бизнес потратил на переход в интернет-торговлю во время пандемии коронавируса. Для этого планируется выделить 150 миллионов рублей.

Этой мерой смогут воспользоваться все представители малого или среднего бизнеса, работающие в регионе. Компенсация будет предоставляться в размере до 100 тысяч рублей. Также планируется проводить обучающие семинары и предоставлять бесплатные рабочие места в коворкингах.

- Анализ показывает, что региональный бизнес, особенно микропредприятия, испытывает сложности при переходе в онлайн-сферу. И это решение позволит продвигать и популяризировать возможности интернет-торговли среди предпринимателей, - считает министр экономики региона Александр Руппель.

Управляющий партнер компании, занимающейся созданием и развитием сайтов, Александр Домахин рассказывает, что при организации торговли в формате онлайн продавец столкнется с многимизатратами.

- Приобретение лицензии на готовую систему управления сайтом или создание собственной под заказ, , - перечисляет он. - разработка дизайна, затраты на хостинг интернет-магазина, на подготовку информации о товарах . Также предприниматели сталкиваются с важнейшим требованием законодательства - о порядке обработки персональных данных покупателей (а без этого невозможно организовать доставку). Словом, трат немало...

Правда, предприниматели считают, что компенсация в 100 тысяч рублей вряд ли покроет все их расходы. Тем не менее даже эта сумма будет значимой поддержкой для малого бизнеса. "Смысл нового пакета антикризисных мер - заложить алгоритм поддержки для устойчивой работы бизнеса", - отметил губернатор Вениамин Кондратьев.