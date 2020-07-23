Ученые доказали, что морской окунь не накапливает вредный пластик

Ученые Центра исследований аквакультуры, входящем в состав Института Альфреда Вегенера, Центра полярных и морских исследований Гельмгольца (AWI) в Бремерхафене провели эксперимент, доказавший, что рыба сибас (Dicentrarchus labrax) - европейский морской окунь - не накапливает вредный пластик, в огромных количествах распространившийся в океане.

Они специально в течение нескольких недель кормили рыбу специальным кормом, в составе которого помимо рыбной муки, пшеничных отрубей, витаминов и рыбьего жира, был измельченный микропластик, частицы которого не превышали пяти микрометров, сообщается на сайте AWI со ссылкой на публикацию в журнале Marine Pollution Bulletin. Для удобства исследования эти частицы окрасили в желто-оранжевый цвет с флуоресцирующим эффектом. За 16 недель каждая рыба проглотила порядка 163 миллионов частиц микропластика - гораздо больше, чем могла поглотить реально в океане.

Затем ученые тщательно исследовали филе разделанных рыб, растворили мышечную ткань в растворе едкого калия и пропустили через фильтр, улавливающий любые пластиковые частицы. С помощью флюоресцентного микроскопа велся подсчет попавшихся частиц.

Выяснилось, что на каждые пять граммов филе приходилась всего одна-две частицы пластика.

Ученые пришли к выводу, что пластик не усваивается организмом сибаса, заметив попутно, что сама подкормленная пластиком рыба была в отличном состоянии и прекрасно развивалась.

Руководитель исследовательской группы по аквакультуре доктор Слейтер подчеркнул, что в опыте участвовал только один вид рыб, и следует продолжить изучение усвояемости микропластика другими их видами. Возможно, тревоги по поводу вреда, который приносит потребление рыбы из океана, замусоренного пластиком, несколько преувеличены, и рыбное филе все еще может быть безопасным для потребления человеком, даже если съеденная рыба подвергается экстремальному микропластическому загрязнению.

В любом случае, подобные исследования нужно продолжать, чтобы изучить, как организм рыб справляется с неорганическим кормом.