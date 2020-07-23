Ушел из жизни известный кубанский фотожурналист Петр Янель

В четверг для журналистского сообщества Кубани при шла печальная весть: умер Петр Иванович Янель, Заслуженный работник культуры Краснодарского края, обладатель главной награды среди фоторепортеров региона "Золотого объектива Кубани" и многих других престижных наград и премий. Ему было 78 лет.

У Янеля была удивительная судьба. Родился в Белоруссии, первые шаги сделал в фашистской Германии, в стенах лагеря Вестленде, куда он попал вместе с матерью грудным младенцем. Тогда, в октябре 1943 года всех жителей его родного села Мацки согнали в церковь и едва не подожгли, а потом погнали в Германию. Свыше двух лет вместе с мамой он провел в концлагере. Домой они вернулись только в октябре 1945 года.

То страшное время оставило в детской памяти неизгладимый след. Может быть, именно эти воспоминания послужили причиной тому, что Янель так любил снимать солдат, ветеранов. Ведь именно благодаря им он вновь оказался на родной земле.

Его детство и юность прошли на белорусской земле. Здесь, еще школьником, он впервые взял в руки фотоаппарат. А отсчет своей профессиональной карьеры он вел с того дня, когда почти 60 лет назад в газете "Витебский рабочий" появился его первый снимок, за который Петр Иванович получил гонорар.

На Кубани Петр Янель оказался, когда его отправили на службу в армию. Вместе с еще 30 земляками из Минска он попал в Армавир. Рассказывал, что тогда уже не расставался с фотоаппаратом. Лучшие снимки отправлял в местную газету. За фотографию платили по три рубля. Для молодого солдатика это были большие деньги! А уйдя на гражданку, стал профессиональным фотокорреспондентом. Сначала работал в Армавире, потом пригласили на работу в Краснодар. И не куда-нибудь, а в главную краевую газет у "Советская Кубань" (сегодня - "Вольная Кубань").

С того времени в его личном архиве сохранилось много ярких моментов и имен - знаменитых и не очень. На одном кадре Михаил Горбачев с делегацией осматривает поля Ленинградского района, на другом - первый приезд Бориса Ельцина в краевую столицу. Но больше всего Петр Иванович любил снимать обыкновенных трудяг, портреты которых становились украшением газетных полос. "Нет ни одного хутора, где бы я не побывал со своим фотоаппаратом", -- рассказывал он молодым журналистам, которые слушали его буквально раскрыв рты. Он работал также в краевых газетах "Кубанские новости" и "Кубань сегодня". Снимки за подписью Петра Янеля регулярно появлялись и на страницах "Российской газеты"

- Вместе с Петром Янелем уходит целая эпоха фотохудожников с советскими корнями, - говорит председатель краевого Союза журналистов Диана Горбань. У него был свой неповторимый стиль, умение увидеть главное в своем герое. Многие фотокорреспонденты Кубани считают Петра Ивановича своим учителям. Его уход - большая потеря для профессионального сообщества. С 1974 года Петр Янель - член Союза журналистов России.

Новость об уходе старейшего кубанского фотохудожника разлетелась по соцсетям, собирая массу откликов. "Петя Янель был работяга. Всегда в движении, в поездках, очень мобильный, безотказный, один справлялся со съемкой для всех отделов редакции. Всегда позитивный, все делал с улыбкой, с шуточкой-прибауточкой . Простой, скромный, работящий и очень ответственный человек. Старая закалка. Кстати, в 80-е годы они очень много ездили по краю со Славой Смеюхой, один писал, другой снимал. Ушли в один год. Светлая ему память!", - написала на с вой странице в соцсетях бывший редактор "Советской Кубани" Светлана Шишкова-Шипунова.

О месте и времени прощания с Петром Ивановичем Янелем будет сообщено позже.