В Адыгее назвали сроки досрочного переселения из аварийного жилья

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписали соглашение, которое предусматривает досрочное исполнение программы переселения граждан из аварийного жилья в республике.

Так, вместо ранее установленной даты (1 сентября 2025 года) аварийный жилой фонд, признанный таковым в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года, должен быть полностью расселен уже до 31 декабря 2022 года.

Более того, в рамках состоявшегося сегодня совещания с участием главы РА и гендиректора Фонда было принято решение о придании дополнительного импульса реализации данной программы.

"Сегодня мы договорились с руководством республики, что регион ускорит программу переселения сверх указанных в соглашении сроков. Таким образом, после того как Адыгея закончит в 2021 году программу, мы уже будем финансировать следующий этап. После 2017 года уже признаны аварийными 4,5 тысячи квадратных метров жилья, но мы понимаем, что их больше. Поэтому важно нарастить темпы реализации программы", - отметил генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В свою очередь глава Адыгеи отметил, что дополнительное сокращение сроков реализации программы будет очень значимым для жителей.

"В рамках подписанного соглашения мы сократили сроки исполнения программы более чем на два года. Однако при растущих объемах строительства в регионе у нас есть все возможности, чтобы завершить эту работу уже к концу 2021 года. И такую задачу я сегодня поставил перед профильным министерством и главами муниципалитетов. Это важно для конкретных людей, семей, которые живут в аварийных домах и которым не придется ждать нового жилья несколько лет", - сказал глава Адыгеи.